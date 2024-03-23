Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В какое время года лучше всего поехать отдыхать на Байкал
Масло для лица: кому подойдет и какое выбрать
Brain Sciences: изучение музыки положительно сказывается на работе мозга
Сэм Альтман выразил желание внедрить нейросети в киноиндустрию
Ходьба может заменить дорогие спортзалы
В Тульской области напечатали отель на 3D-принтере
Автоэксперт Колодочкин: автомобильный аккумулятор служит не более двух лет
Принцесса Кейт Миддлтон обнародовала свой борьбу с раком в эмоциональном видеообращении
Самые дорогие туристические направления для отдыха на 2024 год
Томаты-великаны: эти сорта дают суперкрупные плоды даже в Сибири — прут как танки даже на открытой земле

Суперкрупные сорта томатов для выращивания в Сибири

1:53
Садоводство » Овощи

Эти сорта томатов успешно выращиваются в Сибири без теплицы. Огородница, ведущая Дзен-канал "Огородная азбука Ольги Черновой", поделилась пятью сортами помидоров, которые она сажает на открытой земле.

Суперкрупные сорта томатов для выращивания в Сибири
Фото: Own work by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Томат "Король Гигантов". Этот сорт томатов является продуктом сибирской селекции с крупными плодами. Он индетерминантный и может достигать высоты от 1 до 1,7 метра. "Король Гигантов" произрастает как на открытом грунте, так и в теплицах. Его плоды округлые, красного цвета, весом до 1 кг, и обладают сладким вкусом.

Томат "Гигантелла". Этот крупноплодный сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Индетерминантный, он может достигать высоты от 1,2 до 1,5 метра. Плоды этого сорта округлые, розового цвета, весом от 300 до 500 грамм и более, обладают сладким вкусом.

Томат "Рубиновый Кубок". Этот детерминантный сорт томатов имеет высоту 90-100 см и крупные плоды весом от 180 до 300 грамм. Они красивые, малосемянные, плотные, тяжёлые и имеют форму вытянутого бочонка с легкими ребрами.  

Томат "Гордость Сибири". Этот ранний детерминантный сорт может достигать высоты до 1,5 метра. Его плоскоокруглые плоды красного цвета имеют вес до 900 грамм. 

Томат "Тяжеловес Сибири". Этот детерминантный сорт томатов подходит для выращивания как в теплицах, так и на открытом грунте. Он достигает высоты 60 см и имеет сердцевидные плоды розового цвета весом до 500 грамм и более.

Ранее мы рассказали, что не стоит сажать рядом с малиной.

ТОМАТ КОРОЛЬ ГИГАНТОВ - МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВЕЛИКАН. Ольга Чернова.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива

Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.

Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Ещё один подозреваемый в совершении теракта в "Крокусе" заявил о вербовке в Telegram
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Последние материалы
Суперкрупные сорта томатов для выращивания в Сибири
Ходьба может заменить дорогие спортзалы
В Тульской области напечатали отель на 3D-принтере
Автоэксперт Колодочкин: автомобильный аккумулятор служит не более двух лет
Принцесса Кейт Миддлтон обнародовала свой борьбу с раком в эмоциональном видеообращении
Самые дорогие туристические направления для отдыха на 2024 год
Психолог Васильева рассказала, чему учит детей уход за домашними животными
В этих фильмах герои готовы на всё, чтобы спастись
IJO: археологи обнаружили скелет рыси в одной из ям древнего поселения в Венгрии
Весь день за компьютером: гимнастика для глаз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников