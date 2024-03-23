Томаты-великаны: эти сорта дают суперкрупные плоды даже в Сибири — прут как танки даже на открытой земле

Суперкрупные сорта томатов для выращивания в Сибири

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти сорта томатов успешно выращиваются в Сибири без теплицы. Огородница, ведущая Дзен-канал "Огородная азбука Ольги Черновой", поделилась пятью сортами помидоров, которые она сажает на открытой земле.

Фото: Own work by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Томат "Король Гигантов". Этот сорт томатов является продуктом сибирской селекции с крупными плодами. Он индетерминантный и может достигать высоты от 1 до 1,7 метра. "Король Гигантов" произрастает как на открытом грунте, так и в теплицах. Его плоды округлые, красного цвета, весом до 1 кг, и обладают сладким вкусом.

Томат "Гигантелла". Этот крупноплодный сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Индетерминантный, он может достигать высоты от 1,2 до 1,5 метра. Плоды этого сорта округлые, розового цвета, весом от 300 до 500 грамм и более, обладают сладким вкусом.

Томат "Рубиновый Кубок". Этот детерминантный сорт томатов имеет высоту 90-100 см и крупные плоды весом от 180 до 300 грамм. Они красивые, малосемянные, плотные, тяжёлые и имеют форму вытянутого бочонка с легкими ребрами.

Томат "Гордость Сибири". Этот ранний детерминантный сорт может достигать высоты до 1,5 метра. Его плоскоокруглые плоды красного цвета имеют вес до 900 грамм.

Томат "Тяжеловес Сибири". Этот детерминантный сорт томатов подходит для выращивания как в теплицах, так и на открытом грунте. Он достигает высоты 60 см и имеет сердцевидные плоды розового цвета весом до 500 грамм и более.

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