Соцветия по 10 см: ветви этого кустарника гнутся под тяжестью цветов - посадите настоящее диво на участке

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Цеанотус станет ярким украшением сада

1:17
Садоводство » Деревья и кустарники

Этот кустарник не слишком популярен на данный момент, однако он заслуживает внимания садоводов благодаря своей декоративности. Внешне он напоминает сирень. Речь о цеанотусе. Он получил народное название "калифорнийская сирень" или "краснокоренник".

Цеанотус станет ярким украшением сада
Фото: Own work by Tangopaso is licensed under public domain

Этот кустарник достигает высоты до 3 метров, хотя некоторые виды имеют ползучую форму. Его соцветия в виде гроздей могут быть до 10 см в длину, их так много, что ветви гнутся под их тяжестью. Цветы в основном синие или голубые, хотя бывают и белые и розовые, а их аромат приятен, но не такой интенсивный, как у сирени.

Цветение цеанотусов зависит от сорта, но обычно оно приходит с июля по октябрь. В природе они не очень зимостойки, но существуют гибриды, подходящие для разных климатических условий. Цеанотусы предпочитают солнечное место, защищённое от ветра, и плодородную, умеренно влажную почву, передаёт Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Цеанотусы хорошо переносят засушливые периоды и не требуют частого полива. Подкормки не являются обязательными, но иногда можно использовать удобрения для цветущих растений.

Ранее мы рассказали об очень ярком растении с жёлтыми цветами.

Ароматный кустарник с синими цветами! Выносит жару и засуху, цветет до поздней осени
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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