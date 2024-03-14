Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги

Керрия — яркий кустарник с жёлтыми цветами

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Керрия — кустарник с яркими жёлтыми цветами, напоминающими помпоны с махровыми лепестками, который радует взгляд в течение всего года: весной благодаря красивым цветкам, летом — зелёной листвой, зимой — изогнутыми ярко-зелёными побегами.

Фото: https://atlas.roslin.pl/plant/7246 by Joanna Boisse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это растение выносливо, за ним легко ухаживать, оно устойчиво к холодам и подходит для средней полосы.

Рекомендуется сажать керрию на солнечных или полутенистых участках в плодородном, увлажнённом и дренированном грунте. Поливать её нужно умеренно, особенно в жаркое лето. Рекомендуется провести обрезку после цветения. Также важно контролировать рост, чтобы куст не мешал соседним растениям. Она хорошо смотрится как солитёр, так и в составе цветущей изгороди, где рядом с ней могут расти другие растения.

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