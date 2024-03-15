Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами

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Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать

2:24
Садоводство » Советы

Чеснок — это одна из самых популярных приправ, которая широко используется в кулинарии. Его острый и ароматный вкус придаёт блюдам неповторимый шарм. Однако, многие из нас знакомы с проблемой, когда чеснок со временем начинает желтеть, теряя привлекательный вид и некоторую часть своего вкуса.

Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Фото: creativecommons.org by Dwight Sipler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Такое изменение цвета у чеснока может происходить из-за разных факторов, таких как влияние окружающей среды, некорректное хранение или дефекты продукта. Однако есть несколько простых и эффективных способов предотвратить желтение чеснока.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это качество самого чеснока. При покупке следует выбирать свежие головки с неповрежденной кожицей и без признаков плесени или гнили. Крепкие и плотные головки чеснока имеют большую вероятность храниться дольше, не желтея.

Затем следует правильно хранить чеснок, чтобы максимально продлить его свежесть. Избегайте влажных мест или контакта с водой, так как увлажнение приводит к появлению плесени и, как следствие, к желтению чеснока. Чеснок лучше всего хранить в прохладном и сухом месте, при температуре около 15 градусов Цельсия и влажности не более 60%. Идеальным вариантом является использование специальных сеток или корзин, которые обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.

Ещё один полезный совет — избегать хранения чеснока рядом с другими овощами или фруктами. Некоторые виды фруктов, такие как бананы и яблоки, выделяют газ этилена, который способствует ускоренному созреванию овощей и фруктов. Чеснок, находящийся рядом с ними, также подвержен желтению.

И ещё один секрет — правильное очищение чеснока. Перед хранением следует удалить все поврежденные или порченые зубки, так как они могут стать источником плесени и болезней. Также рекомендуется аккуратно очистить остатки почвы с головки чеснока, чтобы избежать возможного загнивания.

Учитывая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться ароматом и вкусом свежего чеснока, придающего блюдам неповторимый аромат и особый шарм.

Пожелтел чеснок? Сделайте одну простую вещь и он снова станет зелёным!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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