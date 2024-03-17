Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмоциональное выгорание: признаки и стадии синдрома
NASA собирается отправить дрон для поиска жизни на ледяных спутниках Сатурна
Данные продукты могут привести к ухудшению памяти
Этот советский культовый фильм должен был называться иначе, всему виной бунт учителей
Стюардесса почти спровоцировала катастрофу на борту Boeing-787
Cybertruck на износ: почему его владельцы ставят под сомнение прочность?
Каким образом можно отбелить белую футболку в домашних условиях
Ветеринары рассказали, каким кошкам не нужно стричь когти
Кларкия — привлекательное однолетнее растение
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются

Польза полыни огромна на участке

1:51
Садоводство » Советы

Дачники придумывают множество способов борьбы с сорняками, но самый эффективный из них — выдёргивать их из земли. Многим это удается успешно, хотя иногда шутят, что их основной урожай — это сорняки.

Польза полыни огромна на участке
Фото: Own work by GIRAUD Patrick is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оставление некоторых сорняков, например, полыни, может быть даже полезно. Хотя эта трава быстро распространяется, она приносит пользу, притягивая насекомых, которые вредят огороду. Почему стоит оставить полынь на участке:

Борьба с насекомыми. Запах полыни отталкивает муравьёв. Если на участке оставить кустик горькой травы рядом с муравейником, его жители быстро покинут свой дом.

Борьба с мышами. Грызуны ненавидят запах полыни. Эта трава защитит луковицы цветов от надоедливых мышей, которые так часто лакомятся посадочным материалом. Засушенный сорняк положите в подполье, где хранится картошка, морковь, свёкла. Тогда мыши забудут дорогу к вашим запасам.

Польза для деревьев. Можно просто с осени нарвать полыни и обернуть стволы. Мыши и зайцы уйдут искать лакомство на другом участке.

Защита урожая фруктов и ягод. Посадка полыни вокруг ствола деревьев помогает защитить их от тли, гусениц и других вредителей. Хотя этот метод может не быть идеальным, он значительно снижает количество вредных насекомых в саду, что делает борьбу с ними проще.

Опрыскивание растений настоем из полыни также эффективно. Для этого сорняк нарезают или рвут на части, затем заваривают в горячей воде и настаивают несколько часов. В полученный настой добавляют хозяйственное мыло или средство для мытья посуды, чтобы обеспечить его лучшее сцепление с листьями растений. Этот метод защитит смородину, крыжовник и другие кустарники от вредных насекомых.

Применение полыни против вредителей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Нужно ли перепахивать огород весной?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки" Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Последние материалы
Каким образом можно отбелить белую футболку в домашних условиях
Ветеринары рассказали, каким кошкам не нужно стричь когти
Кларкия — привлекательное однолетнее растение
Люди предпочли бы путешествовать в экономклассе с домашними животными, чем с детьми
Просто совпадение фамилий: актёры, которых по ошибке принимают за родственников
Wired: ученые создали уничтожающий клещей съедобный препарат
Четверговая соль: как сделать и применять в домашних условиях
Автоэксперт Баканов рассказал о подготовке машины к "переобувке"
Кристофер Нолан восхитился фильмом "Годзилла: Минус один"
Стюардесса посоветовала, как правильно посещать туалет в самолете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников