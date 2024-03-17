Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются

Дачники придумывают множество способов борьбы с сорняками, но самый эффективный из них — выдёргивать их из земли. Многим это удается успешно, хотя иногда шутят, что их основной урожай — это сорняки.
Оставление некоторых сорняков, например, полыни, может быть даже полезно. Хотя эта трава быстро распространяется, она приносит пользу, притягивая насекомых, которые вредят огороду. Почему стоит оставить полынь на участке:
Борьба с насекомыми. Запах полыни отталкивает муравьёв. Если на участке оставить кустик горькой травы рядом с муравейником, его жители быстро покинут свой дом.
Борьба с мышами. Грызуны ненавидят запах полыни. Эта трава защитит луковицы цветов от надоедливых мышей, которые так часто лакомятся посадочным материалом. Засушенный сорняк положите в подполье, где хранится картошка, морковь, свёкла. Тогда мыши забудут дорогу к вашим запасам.
Польза для деревьев. Можно просто с осени нарвать полыни и обернуть стволы. Мыши и зайцы уйдут искать лакомство на другом участке.
Защита урожая фруктов и ягод. Посадка полыни вокруг ствола деревьев помогает защитить их от тли, гусениц и других вредителей. Хотя этот метод может не быть идеальным, он значительно снижает количество вредных насекомых в саду, что делает борьбу с ними проще.
Опрыскивание растений настоем из полыни также эффективно. Для этого сорняк нарезают или рвут на части, затем заваривают в горячей воде и настаивают несколько часов. В полученный настой добавляют хозяйственное мыло или средство для мытья посуды, чтобы обеспечить его лучшее сцепление с листьями растений. Этот метод защитит смородину, крыжовник и другие кустарники от вредных насекомых.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.