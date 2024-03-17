Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются

Польза полыни огромна на участке

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дачники придумывают множество способов борьбы с сорняками, но самый эффективный из них — выдёргивать их из земли. Многим это удается успешно, хотя иногда шутят, что их основной урожай — это сорняки.

Фото: Own work by GIRAUD Patrick is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оставление некоторых сорняков, например, полыни, может быть даже полезно. Хотя эта трава быстро распространяется, она приносит пользу, притягивая насекомых, которые вредят огороду. Почему стоит оставить полынь на участке:

Борьба с насекомыми. Запах полыни отталкивает муравьёв. Если на участке оставить кустик горькой травы рядом с муравейником, его жители быстро покинут свой дом.

Борьба с мышами. Грызуны ненавидят запах полыни. Эта трава защитит луковицы цветов от надоедливых мышей, которые так часто лакомятся посадочным материалом. Засушенный сорняк положите в подполье, где хранится картошка, морковь, свёкла. Тогда мыши забудут дорогу к вашим запасам.

Польза для деревьев. Можно просто с осени нарвать полыни и обернуть стволы. Мыши и зайцы уйдут искать лакомство на другом участке.

Защита урожая фруктов и ягод. Посадка полыни вокруг ствола деревьев помогает защитить их от тли, гусениц и других вредителей. Хотя этот метод может не быть идеальным, он значительно снижает количество вредных насекомых в саду, что делает борьбу с ними проще.

Опрыскивание растений настоем из полыни также эффективно. Для этого сорняк нарезают или рвут на части, затем заваривают в горячей воде и настаивают несколько часов. В полученный настой добавляют хозяйственное мыло или средство для мытья посуды, чтобы обеспечить его лучшее сцепление с листьями растений. Этот метод защитит смородину, крыжовник и другие кустарники от вредных насекомых.