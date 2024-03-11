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Сажать сидераты или повысить плодородность почвы другим способом: честным опытом поделился садовод

Садовница Ольга Пряникова рассказала об опыте посадки сидератов

1:07
Садоводство » Советы

Многие выращивают сидераты на пустых грядках после уборки зелёных культур и чеснока. Садовница с 30-летним стажем Ольга Пряникова рассказала о своём опыте.

Садовница Ольга Пряникова рассказала об опыте посадки сидератов
Фото: Own work by SuperJew is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она поочередно сажала фацелию, горчицу и рожь, затем косила и перекапывала всё это перед зимой. Однако она не заметила значительного улучшения почвы по сравнению с внесением перегноя, компоста и мочевины. Садовница сравнивала результаты с грядками, на которых сидераты не были посеяны.

По мнению садовода, более простой способ достичь подобных результатов — это внесение на грядки компоста, перегноя и удобрений. Единственное преимущество сидератов заключается в том, что грядки остаются зелёными и не покрываются сорняками. Однако это сопровождается дополнительными расходами на семена, обработку земли, полив и обработку после уборки.

Садовница считает, что решение о посеве сидератов зависит от наличия свободного времени и финансовых возможностей. Она бы лично не рекомендовала сажать сидераты, если есть альтернативные методы улучшения почвы.

Этот один сидерат заменит все остальные вместе взятые! Почва станет плодородной, рыхлой и влагоемкой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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