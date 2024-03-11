Многие выращивают сидераты на пустых грядках после уборки зелёных культур и чеснока. Садовница с 30-летним стажем Ольга Пряникова рассказала о своём опыте.
Она поочередно сажала фацелию, горчицу и рожь, затем косила и перекапывала всё это перед зимой. Однако она не заметила значительного улучшения почвы по сравнению с внесением перегноя, компоста и мочевины. Садовница сравнивала результаты с грядками, на которых сидераты не были посеяны.
По мнению садовода, более простой способ достичь подобных результатов — это внесение на грядки компоста, перегноя и удобрений. Единственное преимущество сидератов заключается в том, что грядки остаются зелёными и не покрываются сорняками. Однако это сопровождается дополнительными расходами на семена, обработку земли, полив и обработку после уборки.
Садовница считает, что решение о посеве сидератов зависит от наличия свободного времени и финансовых возможностей. Она бы лично не рекомендовала сажать сидераты, если есть альтернативные методы улучшения почвы.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.