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Эти раннеспелые сорта огурцов дают обильный урожай: за небольшие хрустящие плоды их любят садоводы

Сорта огурцов "Кустовой", "Бабушкин внучок F1", "Кураж F1"

1:14
Садоводство » Овощи

Привлекательные для огородников сорта огурцов, которые не требуют много внимания, но дают обильный урожай, очень ценятся. Предлагаем вам подборку из трёх таких сортов.

Сорта огурцов "Кустовой", "Бабушкин внучок F1", "Кураж F1"
Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Photo by Scott Bauer is licensed under https://photogallery.nrcs.usda.gov/res/sites/photogallery/

"Кустовой". Этот пчелоопыляемый ранний сорт характеризуется компактными кустами, достигающими полуметровой высоты. Его плоды имеют длину около 12 см и весят примерно 90 грамм. Сорт отличается хорошим иммунитетом и высокой урожайностью, достигая более 12 кг плодов на квадратный метр.

"Бабушкин внучок F1". Это раннеспелый, самоопыляемый гибрид. Куст вырастает до 1,8 м и приносит корнишоны длиной 6-8 см и массой до 100 грамм. Сочная, хрустящая мякоть делает его популярным выбором, а урожайность достигает 12 кг с квадратного метра.

"Кураж F1". Ещё один ранний гибрид, не требующий опыления. Средняя длина его плодов составляет 10-15 см, а масса — до 130 грамм. Этот сорт обладает хорошим иммунитетом и может дать более 6 кг урожая с квадратного метра посадки.

Огурец Бабушкин Внучок F1. Гавриш
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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