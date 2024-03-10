Это изысканный комнатный цветок одарит красивейшими яркими цветами: рассказываем о правилах ухода

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Как вырастить кливию

1:34
Садоводство » Комнатные цветы

Немногие комнатные растения могут похвастаться таким ярким цветением, как кливия киноварная. Несмотря на свой экзотический внешний вид, её лилию легко выращивать.

Как вырастить кливию
Фото: Own work by SAplants is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кливия предпочитают частично затенённые условия. Для здорового растения огненной лилии важен хороший дренаж. Почвенная смесь с измельчённой корой, подобная той, что используется для орхидей, подходит для растений, выращиваемых в контейнерах. Смесь песчаных кактусов также является хорошим выбором, пишет thespruce.com.

Кливии нуждаются в умеренном количестве воды. Дайте почве подсохнуть между поливами. Когда наступит время раннего зимнего периода покоя, уменьшите полив, чтобы почва оставалась не слишком сухой.

Средняя комнатная температура и низкая влажность помогают кливиям лилиям выглядеть наилучшим образом. Прохладный период покоя усиливает красоту цветения.

Обрезка огненной кливии не требуется. При желании удаляйте опавшую листву по мере необходимости, чтобы поддерживать растение в порядке.

При выращивании в качестве комнатных растений кливиям требуется период покоя продолжительностью от двух до трех месяцев осенью и зимой. Как минимум в течение пяти недель поддерживайте температуру в пределах 12 градусов. После этого в течение шести-восьми недель поливайте совсем чуть-чуть. Когда появятся новые цветоносы, увеличьте количество воды и постепенно доведите их до комнатной температуры выше 15 градусов.

КЛИВИЯ уход в домашних условиях 🌸 КАК ЗАСТАВИТЬ ЦВЕСТИ КЛИВИЮ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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