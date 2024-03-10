Это изысканный комнатный цветок одарит красивейшими яркими цветами: рассказываем о правилах ухода

Как вырастить кливию

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Немногие комнатные растения могут похвастаться таким ярким цветением, как кливия киноварная. Несмотря на свой экзотический внешний вид, её лилию легко выращивать.

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Кливия предпочитают частично затенённые условия. Для здорового растения огненной лилии важен хороший дренаж. Почвенная смесь с измельчённой корой, подобная той, что используется для орхидей, подходит для растений, выращиваемых в контейнерах. Смесь песчаных кактусов также является хорошим выбором, пишет thespruce.com.

Кливии нуждаются в умеренном количестве воды. Дайте почве подсохнуть между поливами. Когда наступит время раннего зимнего периода покоя, уменьшите полив, чтобы почва оставалась не слишком сухой.

Средняя комнатная температура и низкая влажность помогают кливиям лилиям выглядеть наилучшим образом. Прохладный период покоя усиливает красоту цветения.

Обрезка огненной кливии не требуется. При желании удаляйте опавшую листву по мере необходимости, чтобы поддерживать растение в порядке.

При выращивании в качестве комнатных растений кливиям требуется период покоя продолжительностью от двух до трех месяцев осенью и зимой. Как минимум в течение пяти недель поддерживайте температуру в пределах 12 градусов. После этого в течение шести-восьми недель поливайте совсем чуть-чуть. Когда появятся новые цветоносы, увеличьте количество воды и постепенно доведите их до комнатной температуры выше 15 градусов.