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Рассказываем о плюсах и минусах смородины. Выбор зависит только от вас

Какую смородину выбрать: красную или чёрную?

1:50
Садоводство » Деревья и кустарники

Красная и чёрная смородина — это два популярных сорта ягод, которые часто можно найти на прилавках магазинов и в садах. Оба вида обладают своими плюсами и минусами, которые стоит учитывать при выборе между ними.

Какую смородину выбрать: красную или чёрную?
Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo is licensed under public domain

Начнем с плюсов красной смородины. Она обладает более сладким вкусом и меньшей кислотностью по сравнению с чёрной смородиной. Кроме того, она богата витаминами С, А и В, а также микроэлементами, такими как калий, кальций и магний. Красная смородина также обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме.

Однако, у красной смородины есть и свои минусы. Она содержит больше сахара, поэтому людям с диабетом или проблемами с поджелудочной железой стоит ограничивать ее потребление. Кроме того, красная смородина имеет более тонкую кожицу, что делает ее более подверженной повреждениям и более трудной в обработке.

Что же касается чёрной смородины, то у нее тоже есть свои плюсы и минусы. Она более кислая, но при этом более богата витаминами РР и К, а также железом и фолиевой кислотой. Чёрная смородина также обладает противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

Однако, у чёрной смородины есть и недостатки. Ее кислотность может быть вредна для людей с проблемами с желудком или кишечником. Кроме того, у чёрной смородины более толстая кожица, что делает ее более трудной в употреблении в свежем виде.

В целом, как красная, так и чёрная смородина имеют свои плюсы и минусы. Выбор между ними зависит от ваших предпочтений и состояния здоровья. Лучше всего употреблять оба вида ягод в разнообразных блюдах и напитках, чтобы получить максимальную пользу для организма.

5 самых урожайных и вкусных сортов черной смородины
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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