Эти простые советы по уходу позволят вашему антуриуму выбрасывать бутоны беспрерывно

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Как заставить антуриум зацвести

1:27
Садоводство » Комнатные цветы

Антуриумы требовательны, но их уникально красивые цветы оправдывают дополнительных усилий. Эти растения, выращенные в помещении в хороших условиях, часто цветут круглый год. Каждое цветение антуриума длится от двух до трёх месяцев.

Как заставить антуриум зацвести
Фото: flickr.com by Under the same moon... is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цветки антуриума на самом деле представляют собой модифицированные листья, называемые лопатками. Они появляются на верхушках одиночных шипов, выходящих из центрального стебля, и каждый побег имеет карандашеобразную структуру в центре, где появляются крошечные белые, красные или жёлтые цветки.

Побеги у большинства антуриумов, выращиваемых в качестве комнатных растений, красные, но есть разновидности белого, розового, фиолетового и двухцветного цветов. Побеги сердцевидные, воскообразные, у некоторых видов слегка сморщенные.

Как стимулировать большее цветение

Поддерживайте достаточную влажность в вашем антуриуме и еженедельно подкармливайте его жидким удобрением с высоким содержанием фосфора. Если растение по-прежнему отказывается цвести, попробуйте отрегулировать количество света и проверьте, не произошло ли у него увядания корней и не нуждается ли оно в пересадке. Вы также можете попробовать сменить смесь для полива.

У этого растения есть некоторые особые потребности, но как только вы найдете подходящее место и разработаете распорядок дня, антуриум станет простым растением в уходе.

Почему не цветёт Антуриум, что сделать, чтобы зацвёл?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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