Эти простые советы по уходу позволят вашему антуриуму выбрасывать бутоны беспрерывно

Антуриумы требовательны, но их уникально красивые цветы оправдывают дополнительных усилий. Эти растения, выращенные в помещении в хороших условиях, часто цветут круглый год. Каждое цветение антуриума длится от двух до трёх месяцев.

Фото: flickr.com by Under the same moon... is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic