Универсальное решение для сада: это очаровательное растение неприхотливо, устойчиво к засухе и морозам

Герань или журавельник пользуется популярностью благодаря универсальности и неприхотливости. Это растение идеально подходит для выращивания в саду. Оно устойчиво к морозам и засухе, что делает его прекрасным выбором для садоводов. Цветы герани разнообразны по окраске и аромату.
Герань процветает на разных типах почвы, за исключением заболоченных участков, и хорошо растёт на песчаных грунтах. В зависимости от сорта она предпочитает как солнечные, так и полутенистые места.
Каждый куст герани может прожить от 7 до 15 лет, становясь с возрастом ещё привлекательнее. В садовом дизайне цветок часто используется для создания композиций на клумбах, рабатках или миксбордерах, гармонично сочетаясь с другими растениями.
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