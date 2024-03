Универсальное решение для сада: это очаровательное растение неприхотливо, устойчиво к засухе и морозам

Герань или журавельник пользуется популярностью благодаря универсальности и неприхотливости. Это растение идеально подходит для выращивания в саду. Оно устойчиво к морозам и засухе, что делает его прекрасным выбором для садоводов. Цветы герани разнообразны по окраске и аромату.

Фото: flickr.com by brewbooks from near Seattle, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic