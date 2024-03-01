Тюльпаны удивят пышным цветением: проведите две важные подкормки - одну делают ранней весной

Для успешного цветения тюльпанов весной рекомендуется провести подкормку 2-3 раза. Они являются залогом действительно пышного цветения.
Первую подкормку тюльпанов рекомендуется проводить, когда первые ростки выйдут из земли и достигнут высоты 5-7 см. Это обычно происходит, когда температура воздуха становится тёплой и стабильной. Перед подкормкой необходимо очистить грядку от мусора, прорыхлить почву и удалить сорняки, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".
При прохладной погоде (ниже 15°C) рекомендуется использовать аммиачную селитру (1 ст. л на 10 л воды).
При тёплой погоде подходит мочевина (1 ст. л на 10 л воды), а в дождливую погоду удобрение лучше всего заделать в грунт.
Сразу после появления бутонов проведите вторую подкормку. На 10 л воды добавьте 1 ч. л сульфата калия и 1 ч. л суперфосфата.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.