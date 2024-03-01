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Получите урожай полезных ягод: правильные уход и подкормка смородины

Чем подкормить смородину весной

2:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна - это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает активно расти и развиваться. И среди множества растений, которые пробуждаются в это время, особое место занимает смородина. Это популярное кустарниковое растение, которое выращивается во многих садах и огородах. Однако, чтобы получить богатый урожай вкусных и полезных ягод, необходимо правильно ухаживать за смородиной, в том числе и подкармливать её весной.

Чем подкормить смородину весной
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Первое, что нужно помнить при подкормке смородины - это ее потребность в питательных веществах. Весной растение активно растет и формирует новые побеги, поэтому ему необходимо большое количество питательных веществ для полноценного развития. Основными элементами, которые нужно вносить в почву для смородины, являются азот, фосфор и калий. Они способствуют росту и развитию растения, а также улучшают качество и количество урожая.

Одним из самых простых и доступных способов подкормки смородины является использование комплексных минеральных удобрений. Они содержат все необходимые элементы в оптимальном соотношении и легко вносятся в почву. Рекомендуется проводить подкормку весной, когда почва уже прогрелась и растение начинает активно расти. Для этого достаточно разбавить удобрение в воде и полить им почву вокруг куста смородины.

Ещё одним эффективным способом подкормки смородины является использование органических удобрений. Например, перегноя или компоста. Они не только обогащают почву необходимыми элементами, но и улучшают ее структуру, способствуя лучшему удержанию влаги и питательных веществ. Органические удобрения можно вносить в почву весной, а также осенью, чтобы подготовить растение к зиме.

Кроме того, важно не забывать о регулярном поливе смородины весной. В это время растение нуждается в большом количестве влаги, чтобы активно расти и развиваться. Поэтому, если весна оказалась сухой, необходимо увеличить частоту полива и обеспечить растению достаточное количество влаги.

Вот лучшее удобрение для смородины и крыжовника весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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