Нужной вещью на дачном участке является секатор

Как ухаживать за секатором и заточить его

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Секатор неотъемлемая вещь на дачном участке. Но что делать, чтобы он всегда был в стопроцентной готовности?

Уход за секатором:

1. После каждого использования, протрите лезвия секатора сухой тканью или тряпкой, чтобы удалить грязь и остатки сока растений. Если секатор сильно загрязнен, погрузите его на несколько минут в воду с добавлением мягкого моющего средства. Затем тщательно промойте и высушите.

2. Регулярно наносите смазку на шарниры и механизмы секатора, чтобы предотвратить коррозию и обеспечить гладкое движение.

3. Храните секатор в защитном чехле или на специальном подвесе, чтобы избежать повреждения или потери остроты лезвий.

4. Периодически проверяйте состояние рукояток секатора. Если они треснули или испортились, замените их.

Заточка секатора:

1. Изучите конструкцию и механизм секатора. Убедитесь, что вы знаете, как снять и снова установить лезвия безопасно.

2. Используйте точильный камень или специальную заточную станок для секаторов. Регулируйте угол заточки, чтобы лезвия были эффективно заточены.

3. Начинайте заточку с большего лезвия. Проводите камень или заточку шаткими движениями вдоль кромки лезвия. Постепенно переходите к меньшему лезвию, сохраняя примерно тот же угол заточки.

4. После заточки лезвий, проверьте их остроту, аккуратно подрезая стебли или веточки.

5. Если лезвия наконечников секатора замаслены, удалите масло, протирая их сухой тканью.

Важно помнить, что заточка секатора может быть опасной операцией, поэтому при неуверенности лучше обратиться к специалисту или сделать это под его присмотром.