Спецраствор спасёт деревья от вредителей и болезней, а ещё украсит внешний вид

Деревья нужно белить. Рассказываем какие нуждаются в особом уходе

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Весна — это время пробуждения природы, когда все вокруг оживает и начинает цвести. Но не только цветы и травы нуждаются во внимании и заботе в это время года. Деревья также нуждаются в особом уходе, в том числе и в побелке.

Фото: flickr. com by brionv from San Francisco, United States is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Побелка — это процесс обработки стволов и веток деревьев специальным составом, который помогает защитить их от вредителей и болезней, а также придает им красивый внешний вид. Весной этот процесс особенно важен, так как именно в это время деревья наиболее уязвимы и нуждаются в дополнительной защите.

Какие же деревья нуждаются в побелке весной? В первую очередь, это молодые деревья, которые только начинают свой рост и еще не имеют достаточно сильной защиты от внешних воздействий. Также побелка необходима для деревьев, которые были подвержены зимним морозам или другим неблагоприятным погодным условиям. Они могут иметь повреждения на стволах и ветках, которые нужно защитить от дальнейшего разрушения.

Кроме того, побелка рекомендуется для фруктовых деревьев, так как они являются ценным источником питательных веществ и нуждаются в особой заботе. Побелка помогает предотвратить развитие грибковых и бактериальных инфекций, которые могут повредить урожай и нанести вред деревьям.

Но как правильно провести процесс побелки? В первую очередь, необходимо выбрать правильный состав для обработки. Существует множество различных средств, но лучше всего выбирать те, которые содержат в себе антисептические и противогрибковые компоненты. Также важно следить за тем, чтобы состав не содержал вредных химических веществ, которые могут нанести вред окружающей среде.

Побелку следует проводить в теплую погоду, когда температура воздуха не ниже +5 градусов. Наносить состав нужно тонким слоем на стволы и ветки деревьев, используя кисть или распылитель. После этого необходимо дать составу высохнуть и повторить процедуру еще раз.