Спецраствор спасёт деревья от вредителей и болезней, а ещё украсит внешний вид

Your browser does not support the audio element.

Весна — это время пробуждения природы, когда все вокруг оживает и начинает цвести. Но не только цветы и травы нуждаются во внимании и заботе в это время года. Деревья также нуждаются в особом уходе, в том числе и в побелке.

Фото: flickr. com by brionv from San Francisco, United States is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license