Шокирующая правда о собачьих шампунях: что скрывают от владельцев

Ветеринары рассказали о шампунях для собак

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак, к сожалению, считают, что специальные шампуни для питомцев — всего лишь маркетинговая уловка.

Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На самом деле, использование собачьих шампуней — это не роскошь, а необходимость, и вот почему. РН человеческой кожи отличается от РН кожи собак. У людей он составляет 4,5-5,5, а у собак — 5-7,5.

Если использовать косметические средства с неподходящим кислотно-щелочным балансом, защитный жировой слой кожи разрушается.

К чему это приводит? Это может вызвать раздражение, раны, прыщи и язвы.

Кроме того, это снижает иммунитет, делая организм собаки более восприимчивым к вирусам и бактериям.

Ещё одна причина не использовать шампунь для людей при купании собак — структура собачьей шерсти. Косметика для людей не подходит для собак и делает их шерсть тусклой и ломкой.

Наконец, различные добавки в шампунях для людей могут вызвать аллергическую реакцию у собак.