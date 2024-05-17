Шокирующая правда о собачьих шампунях: что скрывают от владельцев

Многие владельцы собак, к сожалению, считают, что специальные шампуни для питомцев — всего лишь маркетинговая уловка.
На самом деле, использование собачьих шампуней — это не роскошь, а необходимость, и вот почему. РН человеческой кожи отличается от РН кожи собак. У людей он составляет 4,5-5,5, а у собак — 5-7,5.
Если использовать косметические средства с неподходящим кислотно-щелочным балансом, защитный жировой слой кожи разрушается.
К чему это приводит? Это может вызвать раздражение, раны, прыщи и язвы.
Кроме того, это снижает иммунитет, делая организм собаки более восприимчивым к вирусам и бактериям.
Ещё одна причина не использовать шампунь для людей при купании собак — структура собачьей шерсти. Косметика для людей не подходит для собак и делает их шерсть тусклой и ломкой.
Наконец, различные добавки в шампунях для людей могут вызвать аллергическую реакцию у собак.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.