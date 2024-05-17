Огромные выплаты владельцам Bolt EV: GM и LG заключили сделку после скандала с батареями

General Motors и LG устанавливают фонд в $150 млн для компенсаций

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General Motors в сотрудничестве с южнокорейскими компаниями LG Energy Solution и LG Electronics достигли соглашения о создании фонда в размере 150 миллионов долларов для выплаты компенсаций владельцам автомобилей Chevrolet Bolt EV, пострадавших из-за дефектных батарей.

Фото: Wikipedia by BriYYZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Проблемы с батареями, приведшие к возгораниям некоторых транспортных средств, стали причиной массовых отзывов автомобилей, начатых GM в 2020 году. В результате достигнутого соглашения, владельцы Bolt EV, которые заменили батарею или установили последнее диагностическое программное обеспечение, могут претендовать на компенсацию.

Так, те, кто установил окончательное программное решение в авторизованном сервисе GM до 31 декабря 2023 года, могут получить до 1400 долларов. Владельцы, продавшие или завершившие лизинг своих автомобилей до выхода программного решения и те, кто уже получил замену батареи, получат минимум 700 долларов.