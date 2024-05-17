Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, что делать, если кот страдает от бессоницы
Почему не стоит расчесывать мокрые волосы
Политолог Ищенко назвал причину глупого поведения Владимира Зеленского
Сибирские ученые предложили добывать золото из руды с помощью бактерий
Как приготовить рис, чтобы он получился идеально рассыпчатым
Эти моменты в "Великолепном веке" никак не могли быть правдой
Двое солдат ВСУ после плена вновь оказались на фронте, где и нашли свою смерть
General Motors и LG устанавливают фонд в $150 млн для компенсаций
Ветеринары рассказали о шампунях для собак
Продлят молодость и помогут похудеть: чем ещё полезны семена чиа

Семена чиа помогают похудеть и продлевают молодость

1:33
Здоровье

Семена чиа стали популярной здоровой пищей только в последнее десятилетие. Предлагаем узнать, чем они так полезны для здоровья.

Семена чиа помогают похудеть и продлевают молодость
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Каковы преимущества семян чиа для здоровья

Семена чиа часто называют "суперпродуктом", что означает, что они более богаты питательными веществами по сравнению с другими продуктами.

Эти семена содержат около 140 калорий на две столовые ложки, а также омега-3 жирные кислоты, клетчатку и белок. В них есть девять незаменимых аминокислот, которые являются строительными блоками белка для наращивания мышечной массы.

Кроме того, являясь хорошим источником белка и антиоксидантов, они могут способствовать снижению веса. Чиа являются натуральной пищей с низким содержанием углеводов и высоким содержанием клетчатки. Эта клетчатка работает как пребиотик в пищеварительной системе, она питает полезные бактерии в кишечнике.

Прием семян чиа может предотвратить преждевременное старение кожи из-за воспаления и повреждения свободными радикалами. Цинк предотвращает образование зубного камня, не допуская минерализацию зубного налета, и обладает антибактериальным эффектом. Витамин А и фосфор также важны для крепких зубов и здоровой полости рта.

Эти крошечные семена обладают такой питательной ценностью, что будущим мамам также следует подумать о включении их в свой рацион.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Названы самые дорогие породы кошек
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
Киевский режим больше не считает Украину своей Родиной Дмитрий Плотников Путин: легитимность Зеленского нужна для подписания судьбоносных документов с РФ Любовь Степушова Гадать надо не картам, а по глазам Сергей Лебедев
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Последние материалы
Двое солдат ВСУ после плена вновь оказались на фронте, где и нашли свою смерть
General Motors и LG устанавливают фонд в $150 млн для компенсаций
Ветеринары рассказали о шампунях для собак
Кавказский инвестиционный форум пройдёт в Грозном в середине июля
Безвиза с Китаем в ближайшее время ожидать не стоит
Как минимум семь звезд в Млечном Пути могут быть окружены сферами Дайсона
Андрей Макаревич* повышает гонорар за выступления до 35 тысяч евро после переезда
Зачем добавлять в воду корицу: напиток обладает противовоспалительными свойствами
У сериала "Задача трёх тел" будет продолжение
Хитрости огородника: обычные спички помогут растениям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников