Продлят молодость и помогут похудеть: чем ещё полезны семена чиа

Семена чиа стали популярной здоровой пищей только в последнее десятилетие. Предлагаем узнать, чем они так полезны для здоровья.
Семена чиа часто называют "суперпродуктом", что означает, что они более богаты питательными веществами по сравнению с другими продуктами.
Эти семена содержат около 140 калорий на две столовые ложки, а также омега-3 жирные кислоты, клетчатку и белок. В них есть девять незаменимых аминокислот, которые являются строительными блоками белка для наращивания мышечной массы.
Кроме того, являясь хорошим источником белка и антиоксидантов, они могут способствовать снижению веса. Чиа являются натуральной пищей с низким содержанием углеводов и высоким содержанием клетчатки. Эта клетчатка работает как пребиотик в пищеварительной системе, она питает полезные бактерии в кишечнике.
Прием семян чиа может предотвратить преждевременное старение кожи из-за воспаления и повреждения свободными радикалами. Цинк предотвращает образование зубного камня, не допуская минерализацию зубного налета, и обладает антибактериальным эффектом. Витамин А и фосфор также важны для крепких зубов и здоровой полости рта.
Эти крошечные семена обладают такой питательной ценностью, что будущим мамам также следует подумать о включении их в свой рацион.
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