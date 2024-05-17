Продлят молодость и помогут похудеть: чем ещё полезны семена чиа

Семена чиа помогают похудеть и продлевают молодость

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семена чиа стали популярной здоровой пищей только в последнее десятилетие. Предлагаем узнать, чем они так полезны для здоровья.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Каковы преимущества семян чиа для здоровья

Семена чиа часто называют "суперпродуктом", что означает, что они более богаты питательными веществами по сравнению с другими продуктами.

Эти семена содержат около 140 калорий на две столовые ложки, а также омега-3 жирные кислоты, клетчатку и белок. В них есть девять незаменимых аминокислот, которые являются строительными блоками белка для наращивания мышечной массы.

Кроме того, являясь хорошим источником белка и антиоксидантов, они могут способствовать снижению веса. Чиа являются натуральной пищей с низким содержанием углеводов и высоким содержанием клетчатки. Эта клетчатка работает как пребиотик в пищеварительной системе, она питает полезные бактерии в кишечнике.

Прием семян чиа может предотвратить преждевременное старение кожи из-за воспаления и повреждения свободными радикалами. Цинк предотвращает образование зубного камня, не допуская минерализацию зубного налета, и обладает антибактериальным эффектом. Витамин А и фосфор также важны для крепких зубов и здоровой полости рта.

Эти крошечные семена обладают такой питательной ценностью, что будущим мамам также следует подумать о включении их в свой рацион.