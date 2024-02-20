Учёные доказали, что крупонлистный анемонопсис выделяет полезные ароматические вещества

Ботаники установили пользу от анемонопсиса

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Анемонопсис крупнолистный - это вид растений из рода Анемонопсис, семейства Лютиковые. Это многолетнее травянистое растение высотой до 1 метра с крупными ярко-зелеными листьями. Цветки анемонопсиса крупнолистного крупные, диаметром до 10 см, ярко-красные с желтым центром. Растение цветет в мае-июне. Анемонопсис крупнолистный произрастает в широколиственных лесах, на опушках, полянах, предпочитает влажные места. Используется в народной медицине, а также как декоративное растение.

Фото: Unsplash by Wilfried Santer is licensed under public domain

Выращивание анемонопсиса крупнолистного не сложно, но требует определенных условий. Растение предпочитает влажные почвы и полутень, поэтому лучше всего его сажать возле водоемов или в тени деревьев. Перед посадкой нужно подготовить почву, добавить в нее органические удобрения и песок для улучшения дренажа.

Семена анемонопсиса крупнолистного можно приобрести в специализированных магазинах или собрать самостоятельно после цветения растения. Посадка производится в конце апреля – начале мая, когда почва прогреется до +10–12 градусов на глубину 1–2 см. Расстояние между растениями должно быть около 30–40 см.

После посадки почву нужно регулярно поливать и рыхлить, удалять сорняки. Всходы появляются через 2–3 недели, цветение начинается на следующий год.

Анемонопсис выделяет ароматические вещества, полезные для очищения и укрепления дыхательных органов.