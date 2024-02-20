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Красная сетка позволит лучше всего сохранить урожай от насекомых

Учёные установили, какая сетка лучше всего сохранит урожай от насекомых

1:12
Садоводство

Исследователи из Японии установили, что сетка красного цвета лучше всего отпугивает насекомых вне зависимости от размера ячеек. 

Учёные установили, какая сетка лучше всего сохранит урожай от насекомых
Фото: commons.wikimedia. org by Ms.umarayamajhi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Красный свет отпугивает насекомых, потому что многие виды насекомых имеют чувствительные к свету рецепторы, которые реагируют на определенные длины волн света. В частности, насекомые имеют фоторецепторы, называемые “rhabdoms”, которые позволяют им видеть в видимом спектре света и в ультрафиолетовом диапазоне.

Красный свет имеет длину волны около 630-700 нанометров, и именно этот диапазон света является наименее привлекательным для многих насекомых. Это связано с тем, что некоторые растения, такие как цветы и плоды, испускают ультрафиолетовый свет для привлечения насекомых-опылителей, которые могут видеть в ультрафиолетовом спектре. Однако люди обычно не могут видеть в этом диапазоне, поэтому красный свет кажется нам более заметным.

Таким образом, использование красного света для отпугивания насекомых основано на том факте, что многие насекомые не видят в красном свете так же хорошо, как в других диапазонах, что делает его менее привлекательным для них.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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