Красная сетка позволит лучше всего сохранить урожай от насекомых

Исследователи из Японии установили, что сетка красного цвета лучше всего отпугивает насекомых вне зависимости от размера ячеек.
Красный свет отпугивает насекомых, потому что многие виды насекомых имеют чувствительные к свету рецепторы, которые реагируют на определенные длины волн света. В частности, насекомые имеют фоторецепторы, называемые “rhabdoms”, которые позволяют им видеть в видимом спектре света и в ультрафиолетовом диапазоне.
Красный свет имеет длину волны около 630-700 нанометров, и именно этот диапазон света является наименее привлекательным для многих насекомых. Это связано с тем, что некоторые растения, такие как цветы и плоды, испускают ультрафиолетовый свет для привлечения насекомых-опылителей, которые могут видеть в ультрафиолетовом спектре. Однако люди обычно не могут видеть в этом диапазоне, поэтому красный свет кажется нам более заметным.
Таким образом, использование красного света для отпугивания насекомых основано на том факте, что многие насекомые не видят в красном свете так же хорошо, как в других диапазонах, что делает его менее привлекательным для них.
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