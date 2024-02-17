Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каких случаях рассаду лучше выбросить?
Зачем осматривать автомобиль снизу после автосервиса: рекомендация экспертов
Россиянам назвали ситуации, которые требуют срочного оказания первой помощи
Универсальный и вкусный салат со свеклой: простой рецепт с изысканным вкусом
Остерегайтесь садовых «завоевателей»: Цветы, которые могут стать проблемой для вашего цветника
Как правильно завести авто, чтобы не "убить" мотор: советы экспертов
Как очистить сковородку от нагара с использованием картофеля и соли
Огурцы не любят эти растения
Секреты вкусного плова: Как правильно приготовить рис для идеального блюда
Без химии и проблем: Как уберечь свои ягоды от долгоносика с помощью хвои, чеснока и йода

Простые способы защиты ягодных кустов на даче

1:08
Садоводство » Вредители и болезни

Долгоносик — это один из самых коварных вредителей, способных серьезно подорвать урожай спелых ягод клубники.

Простые способы защиты ягодных кустов на даче
Фото: commons.wikimedia. org by Victor Quirós A is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В связи с этим опытные огородники придерживаются традиции начинать дачный сезон с тщательной обработки растений. Однако прежде чем прибегнуть к химическим препаратам, стоит рассмотреть простые и эффективные методы борьбы с этим вредителем.

Хвоя и чеснок: Если в ваших возможностях заглянуть в хвойный лес, не упустите этот шанс. Соберите опавшую хвою, которая послужит отличной мульчей. К тому же, аромат хвои не приемлет долгоносика, что способствует его отпугиванию.

Применение чеснока также просто — достаточно посадить его рядом с клубникой, чтобы резкий запах отпугивал вредителя.

Йод: Опрыскивание растений йодом следует проводить дважды. Первый раз — в начале сезона, второй — когда растение начинает формировать бутоны.

Приготовление раствора просто: растворите две небольшие ложки йода в ведре воды. Этот метод предоставляет эффективную защиту от долгоносика без необходимости прибегать к химическим средствам.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Секреты похудения Хюррем Султан из "Великолепного века"
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Венгерская оппозиция начала в Будапеште масштабную акцию протеста против правительства Орбана
Сводка с фронта: в Авдеевке "Азов"* в "котле", в Крынках уничтожают ДРГ армии Украины
Сводка с фронта: в Авдеевке "Азов"* в "котле", в Крынках уничтожают ДРГ армии Украины
Последние материалы
Зачем осматривать автомобиль снизу после автосервиса: рекомендация экспертов
Простые способы защиты ягодных кустов на даче
Россиянам назвали ситуации, которые требуют срочного оказания первой помощи
Универсальный и вкусный салат со свеклой: простой рецепт с изысканным вкусом
Остерегайтесь садовых «завоевателей»: Цветы, которые могут стать проблемой для вашего цветника
Как правильно завести авто, чтобы не "убить" мотор: советы экспертов
Как очистить сковородку от нагара с использованием картофеля и соли
Огурцы не любят эти растения
Секреты вкусного плова: Как правильно приготовить рис для идеального блюда
Как быстро избавиться от пятен от ручек на одежде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников