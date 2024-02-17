Без химии и проблем: Как уберечь свои ягоды от долгоносика с помощью хвои, чеснока и йода

Простые способы защиты ягодных кустов на даче

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Долгоносик — это один из самых коварных вредителей, способных серьезно подорвать урожай спелых ягод клубники.

Фото: commons.wikimedia. org by Victor Quirós A is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В связи с этим опытные огородники придерживаются традиции начинать дачный сезон с тщательной обработки растений. Однако прежде чем прибегнуть к химическим препаратам, стоит рассмотреть простые и эффективные методы борьбы с этим вредителем.

Хвоя и чеснок: Если в ваших возможностях заглянуть в хвойный лес, не упустите этот шанс. Соберите опавшую хвою, которая послужит отличной мульчей. К тому же, аромат хвои не приемлет долгоносика, что способствует его отпугиванию.

Применение чеснока также просто — достаточно посадить его рядом с клубникой, чтобы резкий запах отпугивал вредителя.

Йод: Опрыскивание растений йодом следует проводить дважды. Первый раз — в начале сезона, второй — когда растение начинает формировать бутоны.

Приготовление раствора просто: растворите две небольшие ложки йода в ведре воды. Этот метод предоставляет эффективную защиту от долгоносика без необходимости прибегать к химическим средствам.