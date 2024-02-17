Долгоносик — это один из самых коварных вредителей, способных серьезно подорвать урожай спелых ягод клубники.
В связи с этим опытные огородники придерживаются традиции начинать дачный сезон с тщательной обработки растений. Однако прежде чем прибегнуть к химическим препаратам, стоит рассмотреть простые и эффективные методы борьбы с этим вредителем.
Хвоя и чеснок: Если в ваших возможностях заглянуть в хвойный лес, не упустите этот шанс. Соберите опавшую хвою, которая послужит отличной мульчей. К тому же, аромат хвои не приемлет долгоносика, что способствует его отпугиванию.
Применение чеснока также просто — достаточно посадить его рядом с клубникой, чтобы резкий запах отпугивал вредителя.
Йод: Опрыскивание растений йодом следует проводить дважды. Первый раз — в начале сезона, второй — когда растение начинает формировать бутоны.
Приготовление раствора просто: растворите две небольшие ложки йода в ведре воды. Этот метод предоставляет эффективную защиту от долгоносика без необходимости прибегать к химическим средствам.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.