Этот раннеспелый детерминантный сорт подходит как для выращивания в теплице, так и под плёночным укрытием, а также в открытом грунте. Речь о сорте "Царевич". Садовод Дзен-канала "Моя успешная дача" поделилась опытом выращивания.
Кусты этого перца низкорослые, не превышающие 60 см в высоту. Садовод удаляла все пасынки, чтобы обеспечить лучшее развитие.
На каждом кусте выросло по 10-12 перчиков без необходимости в подвязке. Вес одного плода достигал 200 граммов и более. Основное преимущество сорта — толстые стенки плода, делающие его идеальным для заморозки, фарширования и заготовок на зиму.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.