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Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта

Сорт перца "Царевич" отлично подойдёт для выращивания в открытом грунте и в теплице

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Садоводство » Овощи

Этот раннеспелый детерминантный сорт подходит как для выращивания в теплице, так и под плёночным укрытием, а также в открытом грунте. Речь о сорте "Царевич". Садовод Дзен-канала "Моя успешная дача" поделилась опытом выращивания.

Сорт перца "Царевич" отлично подойдёт для выращивания в открытом грунте и в теплице
Фото: Own work by אריאל פלמון Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кусты этого перца низкорослые, не превышающие 60 см в высоту. Садовод удаляла все пасынки, чтобы обеспечить лучшее развитие.

На каждом кусте выросло по 10-12 перчиков без необходимости в подвязке. Вес одного плода достигал 200 граммов и более. Основное преимущество сорта — толстые стенки плода, делающие его идеальным для заморозки, фарширования и заготовок на зиму.

Перец сладкий ЦАРЕВИЧ. Обзор сортов ПЕРЦЕВ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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