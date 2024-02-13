9 хороших "соседей" и 5 плохих: опытные огородники выбирают только так окружение для помидор

Умные "соседи" для помидор: как выбрать правильные растения для соседства в теплице

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для того чтобы обеспечить богатый урожай помидоров, необходимо не только уделять внимание удобрениям, регулярному поливу и борьбе с вредителями.

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Отбор правильных растений в качестве "соседей" также играет важную роль, способствуя благоприятным условиям роста и развития томатов, при этом не требуя избыточного ухода и не затеняя их.

Выбор идеальных "соседей" для помидоров в теплице:

Чеснок, перец, капуста, базилик, клубника и петрушка: Эти растения являются идеальными "соседями" для помидоров. Базилик, размещенный рядом, благотворно влияет на вкус плодов и предотвращает появление гусениц. Они оба предпочитают хорошее освещение и не боятся сквозняков.

Перцы: Перцы также являются удачными "соседями" для помидоров. Размещение их в шахматном порядке между кустами помидоров или севернее, если овощи выращиваются на разных грядках, благоприятно влияет на их рост.

Капуста: Соседство с капустой не представляет трудностей для помидоров. Обе культуры любят сухой воздух и регулярные проветривания.

Клубника: Размещение клубники с помидорами в одной теплице оправдано, поскольку обе культуры предпочитают сухой воздух и регулярные проветривания. Важно соблюдать определенные размеры участка для каждого куста клубники.

Неудачные "соседи" для помидоров:

Укроп, огурцы, фенхель, кабачки и тыква: Эти растения считаются худшими "соседями" для помидоров из-за различий в уходе и требовательности к почве. Их соседство приводит к сложностям в создании необходимых условий в одной теплице для обеих культур.