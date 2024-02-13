Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масла для тела, которые восстановят кожу, подчеркнут загар и заменят парфюм
Экспертные советы для покупателей автомобилей: как избежать мошенничества при покупке в России
Этот способ поможет увеличить завязь огурцов
В Уфе на метеостанции приютили пса Барбоса, который охраняет территорию учреждения
В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах бананов
10 масок для лица, которые надо попробовать хотя бы раз в жизни
В Оренбургской области учеников гимназии в селе Донском переведут на очно-заочное обучение из-за обрушения потолка в спортзале
Защита малины от вредителя: эффективные методы от малинового жука
Рейтинг переднеприводных седанов: лучшие альтернативы Toyota Camry на российском рынке
9 хороших "соседей" и 5 плохих: опытные огородники выбирают только так окружение для помидор

Умные "соседи" для помидор: как выбрать правильные растения для соседства в теплице

1:41
Садоводство » Овощи

Для того чтобы обеспечить богатый урожай помидоров, необходимо не только уделять внимание удобрениям, регулярному поливу и борьбе с вредителями.

Умные "соседи" для помидор: как выбрать правильные растения для соседства в теплице
Фото: commons.wikimedia. org by domdomegg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Отбор правильных растений в качестве "соседей" также играет важную роль, способствуя благоприятным условиям роста и развития томатов, при этом не требуя избыточного ухода и не затеняя их.

Выбор идеальных "соседей" для помидоров в теплице:

Чеснок, перец, капуста, базилик, клубника и петрушка: Эти растения являются идеальными "соседями" для помидоров. Базилик, размещенный рядом, благотворно влияет на вкус плодов и предотвращает появление гусениц. Они оба предпочитают хорошее освещение и не боятся сквозняков.

Перцы: Перцы также являются удачными "соседями" для помидоров. Размещение их в шахматном порядке между кустами помидоров или севернее, если овощи выращиваются на разных грядках, благоприятно влияет на их рост.

Капуста: Соседство с капустой не представляет трудностей для помидоров. Обе культуры любят сухой воздух и регулярные проветривания.

Клубника: Размещение клубники с помидорами в одной теплице оправдано, поскольку обе культуры предпочитают сухой воздух и регулярные проветривания. Важно соблюдать определенные размеры участка для каждого куста клубники.

Неудачные "соседи" для помидоров:

Укроп, огурцы, фенхель, кабачки и тыква: Эти растения считаются худшими "соседями" для помидоров из-за различий в уходе и требовательности к почве. Их соседство приводит к сложностям в создании необходимых условий в одной теплице для обеих культур.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.

Отличие обычной малины от ремонтантной
Неприхотливен и декоративен: посадите рододендрон
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке до "дороги жизни" 100 метров, ВС РФ готовы идти на Купянск
Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Последние материалы
Этот способ поможет увеличить завязь огурцов
В Уфе на метеостанции приютили пса Барбоса, который охраняет территорию учреждения
В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах бананов
10 масок для лица, которые надо попробовать хотя бы раз в жизни
В Оренбургской области учеников гимназии в селе Донском переведут на очно-заочное обучение из-за обрушения потолка в спортзале
Защита малины от вредителя: эффективные методы от малинового жука
Рейтинг переднеприводных седанов: лучшие альтернативы Toyota Camry на российском рынке
В Казани мужчина смертельно отравился токсичным веществом во время мойки цистерны
Власти Новосибирской области взяли под контроль ситуацию с появлением диких животных близ деревень
В Петербурге полиция задержала студента по подозрению в кибермошенничестве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников