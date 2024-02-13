9 хороших "соседей" и 5 плохих: опытные огородники выбирают только так окружение для помидор

Для того чтобы обеспечить богатый урожай помидоров, необходимо не только уделять внимание удобрениям, регулярному поливу и борьбе с вредителями.
Отбор правильных растений в качестве "соседей" также играет важную роль, способствуя благоприятным условиям роста и развития томатов, при этом не требуя избыточного ухода и не затеняя их.
Чеснок, перец, капуста, базилик, клубника и петрушка: Эти растения являются идеальными "соседями" для помидоров. Базилик, размещенный рядом, благотворно влияет на вкус плодов и предотвращает появление гусениц. Они оба предпочитают хорошее освещение и не боятся сквозняков.
Перцы: Перцы также являются удачными "соседями" для помидоров. Размещение их в шахматном порядке между кустами помидоров или севернее, если овощи выращиваются на разных грядках, благоприятно влияет на их рост.
Капуста: Соседство с капустой не представляет трудностей для помидоров. Обе культуры любят сухой воздух и регулярные проветривания.
Клубника: Размещение клубники с помидорами в одной теплице оправдано, поскольку обе культуры предпочитают сухой воздух и регулярные проветривания. Важно соблюдать определенные размеры участка для каждого куста клубники.
Укроп, огурцы, фенхель, кабачки и тыква: Эти растения считаются худшими "соседями" для помидоров из-за различий в уходе и требовательности к почве. Их соседство приводит к сложностям в создании необходимых условий в одной теплице для обеих культур.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.