Рассказываем, как пересеивать семена петунии и из-за чего она может не взойти

Ждать бесполезно: что делать, если не взошла петуния

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Петуния - это одно из самых популярных и любимых цветов среди садоводов. Ее красивые и яркие цветы украшают сады и балконы, принося радость и настроение своим владельцам. Однако, это любимое растение является капризным: семена мелкие, посев сложный, да и не всегда петуния всходит.

Фото: www.gardeningknowhow.com

Это может произойти по разным причинам: неправильная температура, недостаточное количество света, неподходящая почва или старые семена. Если вы заметили, что семена петунии не прорастают в течение 2-3 недель, то скорее всего, придётся провести пересев.

Пересев семян петунии следует проводить в тот же период, когда вы сеяли их в первый раз. Обычно это делается весной, в феврале-марте, чтобы к началу лета растения уже были готовы к цветению. Для пересева необходимо подготовить новые горшки или контейнеры, наполнить их питательной почвой и увлажнить её.

Перед пересевом семян петунии, их следует промыть в тёплой воде и оставить на несколько часов для прорастания. Затем семена можно высеять на поверхность почвы и слегка придавить их пальцами. После этого необходимо увлажнить почву и накрыть контейнер пленкой или стеклом для создания парникового эффекта.

Важно помнить, что пересев семян петунии не гарантирует 100% прорастания. Если и во второй раз семена не взойдут, то, возможно, проблема не в них, а в других факторах, таких как недостаточное освещение или неподходящая температура. В этом случае, стоит обратиться к опытным садоводам за советом.

Пересев семян петунии - это важная процедура, которая поможет вам получить крепкие и здоровые растения. Не стоит отчаиваться, если семена не взошли с первого раза, ведь с помощью пересева вы можете дать им ещё один шанс. Следуйте рекомендациям и не забывайте о любви и заботе к своим растениям.