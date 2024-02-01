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Эти комнатные цветы будут воевать рядом друг с другом, а потом тихо зачахнут: не сажайте рядом

1:17
Садоводство » Комнатные цветы

Вопрос, почему любимые растения не процветают, часто беспокоит цветоводов, даже если они предоставили достаточно освещения, влаги и удобрений. Однако причина может оказаться банальной.

Эти комнатные цветы будут воевать рядом друг с другом, а потом тихо зачахнут: не сажайте рядом
Фото: commons.wikimedia. org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

При размещении растений в доме важно учитывать их взаимоотношения друг с другом. Определенные цветы могут терпимо относиться к соседству, в то время как другие могут "конфликтовать".

Например, рядом с фиалкой не рекомендуется размещать душистый горошек, так как аромат горошка может негативно повлиять на фиалку. Также стоит избегать соседства фиалки с ландышами, так как это может привести к гибели растения всего за несколько дней.

Интересный факт связан с растениями антуриум и спатифиллум, переводящимися как "мужское" и "женское счастье". Несмотря на логику в их соседстве, это сочетание может привести к увяданию и гибели, поскольку бутоны этих растений могут засыхать и опадать.

Каланхоэ и молочай, размножаясь семенами, могут оказаться вредными для других растений, таких как китайская роза или лилия, поглощая их место и вызывая их гибель. Поэтому важно тщательно выбирать, какие растения стоит размещать рядом, чтобы создать благоприятную среду для их процветания.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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