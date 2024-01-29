Чтобы земля набралась силы и полезных свойств после уборки картошки, надо посадить эти растения

Опытные садоводы не только уделяют внимание выбору качественного посадочного материала, но и обращают внимание на то, чтобы состояние почвы способствовало обильному урожаю.
В связи с этим опытные дачники аккуратно выбирают, какие овощи следует посадить на участке, где рос картошка, учитывая, что выращивание картошки на одном и том же месте два сезона подряд не рекомендуется.
Некоторые владельцы участков предпочитают использовать горчицу для улучшения почвы. Растение сажают сразу после сбора картошки. Весной скошенные побеги оставляют перепревать, что способствует насыщению почвы азотом. Важным аспектом является защита будущих посадок от фитофторы и ризоктониоза, которые могут сохраниться в почве после картошки.
Горчица имеет альтернативы, такие как донник, люцерна, клевер и люпин. Эти растения обогащают почву микроэлементами и помогают в борьбе с нематодой, проволочником и картошечной паршой.
В следующем сезоне на "освобожденном" от картошки участке можно высадить брюкву, редис, редьку, репу, хрен, лук, чеснок, шпинат, сельдерей, укроп, рукколу. Если участок достаточно обширен, тыква, патиссоны и кабачки могут быть хорошим вариантом, поскольку эти растения менее подвержены болезням, характерным для картошки. Однако следует воздерживаться от посадки белокочанной капусты на участке, где росла картошка.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.