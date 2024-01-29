Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
АТОР: продажи путевок в Дагестан вырастут, невзирая на нехватку гостиниц
54-летняя Эвелина Блёданс показала фигуру в купальнике
Убытки гигантские, но зато назло России: в Нидерландах удивлены намерениями Латвии
Главный актёр фильма "Элвис" нанял себе тренера по диалекту, чтобы сыграть в новом фильме
Профессор Язев заверил, что вспышка на Солнце не вызовет магнитной бури
ТОП-10 самых загруженных пляжей мира: Испания лидирует, в топе также Франция, Италия и Греция
"Царьград": дело оскорбившего бойцов СВО Баратова обросло пугающими фактами
Ветеринарные советы: эффективные способы предотвращения и лечения облысения у домашних питомцев
Ученые обнаружили причину, по которой у муравьев появляются царицы

Чтобы земля набралась силы и полезных свойств после уборки картошки, надо посадить эти растения

1:31
Садоводство » Овощи

Опытные садоводы не только уделяют внимание выбору качественного посадочного материала, но и обращают внимание на то, чтобы состояние почвы способствовало обильному урожаю.

Чтобы земля набралась силы и полезных свойств после уборки картошки, надо посадить эти растения
Фото: commons.wikimedia. org by Nafiur Rahman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В связи с этим опытные дачники аккуратно выбирают, какие овощи следует посадить на участке, где рос картошка, учитывая, что выращивание картошки на одном и том же месте два сезона подряд не рекомендуется.

Некоторые владельцы участков предпочитают использовать горчицу для улучшения почвы. Растение сажают сразу после сбора картошки. Весной скошенные побеги оставляют перепревать, что способствует насыщению почвы азотом. Важным аспектом является защита будущих посадок от фитофторы и ризоктониоза, которые могут сохраниться в почве после картошки.

Горчица имеет альтернативы, такие как донник, люцерна, клевер и люпин. Эти растения обогащают почву микроэлементами и помогают в борьбе с нематодой, проволочником и картошечной паршой.

В следующем сезоне на "освобожденном" от картошки участке можно высадить брюкву, редис, редьку, репу, хрен, лук, чеснок, шпинат, сельдерей, укроп, рукколу. Если участок достаточно обширен, тыква, патиссоны и кабачки могут быть хорошим вариантом, поскольку эти растения менее подвержены болезням, характерным для картошки. Однако следует воздерживаться от посадки белокочанной капусты на участке, где росла картошка.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Вера Брежнева смеется в ответ на скандальные обвинения Виктории Бони в эскорте
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Россия заставит НАТО вернуться на позиции 1997 года Любовь Степушова Атака БПЛА на базу США в Сирии: более 30 погибших Дмитрий Плотников
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Последние материалы
54-летняя Эвелина Блёданс показала фигуру в купальнике
Убытки гигантские, но зато назло России: в Нидерландах удивлены намерениями Латвии
Главный актёр фильма "Элвис" нанял себе тренера по диалекту, чтобы сыграть в новом фильме
Профессор Язев заверил, что вспышка на Солнце не вызовет магнитной бури
ТОП-10 самых загруженных пляжей мира: Испания лидирует, в топе также Франция, Италия и Греция
"Царьград": дело оскорбившего бойцов СВО Баратова обросло пугающими фактами
Ветеринарные советы: эффективные способы предотвращения и лечения облысения у домашних питомцев
Ученые обнаружили причину, по которой у муравьев появляются царицы
Чтобы земля набралась силы и полезных свойств после уборки картошки, надо посадить эти растения
Аппетитная яичница с зелёным горошком на завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников