Мало кто знает, как с помощью сахара прорастить хорошую и крепкую рассаду, - рассказываем

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для достижения более ранних всходов рекомендуется предварительно замачивать семена в теплой талой воде или питательном растворе. Этот метод не только позволяет отобрать живые семена, но и повысить уровень всхожести, особенно при отборе для элитной грядки.

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Если у вас в наличии множество семян и вы стремитесь выбрать наиболее жизнеспособные для элитной грядки, растворите 20 граммов сахара в 100 миллилитрах воды при температуре плюс 20 градусов и проращивайте семена в этом растворе.

Для предотвращения испарения воды, прикройте семена, находящиеся на салфетке, стеклянной крышкой. Впитывание воды из сладкого раствора затруднено, поэтому только семена с высокой энергией прорастания смогут успешно впитать его. Эти сильные семена обеспечат наилучшие всходы на элитной грядке, в то время как остальные можно посеять стандартным способом.

Частой ошибкой садоводов является учет абсолютно всех проросших семян. Однако следует учитывать только те, которые вырастили нормально развитые ростки — длиной не менее размера семени, а для круглых семян — не менее их диаметра.

Не подлежат учету следующие семена: