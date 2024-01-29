Мало кто знает, как с помощью сахара прорастить хорошую и крепкую рассаду, - рассказываем

Для достижения более ранних всходов рекомендуется предварительно замачивать семена в теплой талой воде или питательном растворе. Этот метод не только позволяет отобрать живые семена, но и повысить уровень всхожести, особенно при отборе для элитной грядки.
Если у вас в наличии множество семян и вы стремитесь выбрать наиболее жизнеспособные для элитной грядки, растворите 20 граммов сахара в 100 миллилитрах воды при температуре плюс 20 градусов и проращивайте семена в этом растворе.
Для предотвращения испарения воды, прикройте семена, находящиеся на салфетке, стеклянной крышкой. Впитывание воды из сладкого раствора затруднено, поэтому только семена с высокой энергией прорастания смогут успешно впитать его. Эти сильные семена обеспечат наилучшие всходы на элитной грядке, в то время как остальные можно посеять стандартным способом.
Частой ошибкой садоводов является учет абсолютно всех проросших семян. Однако следует учитывать только те, которые вырастили нормально развитые ростки — длиной не менее размера семени, а для круглых семян — не менее их диаметра.
Не подлежат учету следующие семена:
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.