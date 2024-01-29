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Посадите топинамбур, который будет полезен для пищеварения

Слышали о земляной груше, которую можно вырастить?

1:48
Садоводство » Цветы

Топинамбур, или земляная груша, является невероятно полезным и вкусным корнеплодом. Он богат витаминами и минералами, а также содержит инулин — вещество, полезное для пищеварения. Если вы хотите насладиться свежими и сочными топинамбурами, то вам необходимо знать, как правильно их посадить и вырастить.

Слышали о земляной груше, которую можно вырастить?
Фото: creativecommons.org by AnRo0002 is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Сразу нужно будет выбрать подходящее место для посадки. Топинамбур предпочитает солнечные участки с плодородной почвой. Он также может расти в тени, но в этом случае урожай может быть не таким обильным.

Затем необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой и хорошо удобрённой. Вы можете добавить компост или перегноё для улучшения плодородия почвы.

Далее следует выбрать семена или клубни топинамбура. Семена можно приобрести в магазине или собрать с зрелых растений.

После выбора материала для посадки, необходимо определить расстояние между растениями. Оно должно быть примерно 30-40 см, чтобы растения имели достаточно места для роста.

Затем следует сделать ямки глубиной около 10 см и поместить в них семена или клубни. Затем засыпать ямки землей и хорошо полить.

Важно помнить, что топинамбур может расти очень быстро и распространяться по саду. Поэтому рекомендуется высадить его в отдельном участке или использовать ограничители для корней.

После посадки необходимо регулярно поливать растения и рыхлить почву вокруг них. Также стоит удобрять растения раз в 2-3 недели.

Через 3-4 месяца после посадки можно начинать собирать первые урожаи топинамбура. Он будет готов к сбору, когда стебли начнут желтеть и засыхать.

Не забывайте ухаживать за растением и наслаждаться вкусными и полезными корнеплодами.

Выращивание топинамбура
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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