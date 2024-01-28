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Редкое дерево сравнится с рябиной по красоте и её пользе

На вашем участке нет рябины? Посадите её, и не одну

2:48
Садоводство » Деревья и кустарники

Это дерево имеет изящную форму кроны, ажурную листву, а также красивые и богатые витаминами ягоды. Многие не любят плоды рябины за терпкий вкус, но вы даже не представляете, на сколько она полезна. 

На вашем участке нет рябины? Посадите её, и не одну
Фото: commons.wikimedia. org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Польза рябины обнаружена ещё в древние времена, и она широко используется как в пищевой, так и в медицинской промышленности. Рассмотрим несколько основных причин, почему садить рябину стоит.

Богатый источник витаминов и минералов

Рябина содержит высокие концентрации витаминов С, А и Е. Витамин С имеет антиоксидантные свойства, укрепляет иммунную систему и помогает бороться с простудными заболеваниями. Витамин А необходим для хорошего зрения, а витамин Е - для кожи и волос. Рябина также богата калием, магнием, железом и фолиевой кислотой.

Укрепление иммунной системы

Рябина активизирует работу лейкоцитов и антител, способствуя укреплению иммунной системы. Она богата антиоксидантами, которые борются с свободными радикалами, предотвращая развитие различных заболеваний.

Восстановление энергии и снижение усталости

Рябина содержит большое количество углеводов и фруктозы, что делает её отличным источником энергии. Она также содержит железо, которое помогает поддерживать нормальные уровни гемоглобина в крови, предотвращая анемию и снижение усталости.

Полезна для желудочно-кишечного тракта

Рябина обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, благодаря чему она полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта. Она способствует нормализации пищеварения, снижает воспаление и улучшает аппетит.

Где сажать рябину

Все мы знаем, что рябина – дерево достаточно высокое, поэтому лучше всего её сажать на границу сада с северной стороны. Сажать её можно, как осенью, так и весной, но только до набухания почек. Она любит свет, но не предпочитает грунтовые воды. 

Садить рябину лучшего на расстоянии двух либо двух с половиной метров друг от друга. Посадочные ямы необходимо подготовить заранее, куда нужно внести навоз либо торфокомпост, суперфосфат, калийной соли. Не забывайте, что дерево нужно полить. Достаточно будет 2-3 ведра. 

Рябина предоставляет нашему организму необходимые витамины и минералы, укрепляет иммунную систему, восстанавливает энергию и полезна для желудочно-кишечного тракта. Рябина также используется в приготовлении различных блюд, напитков, джемов и компотов. Садя рябину на своём участке, вы не только добавите в свою диету богатый источник питательных веществ, но и украсите свой сад яркими и ароматными ягодами.

Рябина, описание, посадка и уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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