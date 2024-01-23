Победите блошек на редисе простыми средствами: эти чудо-порошки избавят от вредителя

Часто при выращивании редиса садоводы сталкиваются с чёрными блошками на листьях, которые губят корнеплод. Существует простое средство для борьбы с вредителем.
Возьмите уксусную эссенцию (1 ст. л) и смешайте её с десятью литрами воды. Проводите опрыскивание растений.
Также в борьбе с блошками эффективны зола или табачная пыль. Проведите обработку листьев раствором с с хозяйственным мылом, после этого распылите порошок.
В июне важно проводить рыхление почвы, так как в это время блошки откладывают яйца в землю.
Данными рецептами поделилась группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.