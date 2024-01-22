Эта шикарная лиана украсит забор на участке: неприхотлива в уходе, прекрасно цветёт

Квамоклит — красивейшая лиана для участка

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот вид лианы станет отличным украшением для забора. растение неприхотливо, его широко применяют для озеленения участков. Речь идёт о квамоклите — виде лианы, также известной как кипарисная. Самый популярный вид этой лианы в ландшафтном дизайне — квамоклит перистый.

Фото: Own work by Krish Dulal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Растение однолетнее для средней полосы РФ. Стебли могут достигнуть пяти метров. Цветы разных цветов: белоснежные, ярко-красные, розовые. Цветение начинается во второй половине лета и продолжается до заморозков.

Интересным моментом является закрытие цветов в полдень и открытие их вновь в вечернее время. Растению нужно солнечное место. Почва должна быть дренированной.

Поливайте лиану 2-3 раза в неделю литром воды за один раз. Для подкормки используйте комплексные минеральные удобрения (единожды в 7 дней), пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Квамоклитом можно украсить заборы, беседки, террасы, закрыть некрасивые участки.