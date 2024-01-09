Найден способ, как собирать клубники больше

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Невероятно творческими бывают дачники, чьи умы порождают удивительные изобретения и стратегии в стремлении к богатым урожаям.

Фото: commons.wikimedia. org by Ka23 13 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Одним из таких нехитрых изобретений является использование канцелярских резинок на клубничной грядке. Давайте более подробно разберем суть этой простой, но эффективной идеи.

Цель применения: В случае, если клубничная грядка не защищена специальным материалом, сбор ягод часто связан с тем, что они оказываются испачканными песком. Также бывает, что спелые ягоды просто гниют из-за высокой влажности. Кроме того, никто не застрахован от того, что в процессе сбора часть спелых ягод может быть раздавлена.

Чтобы предотвратить эти проблемы, настоятельно рекомендуется использовать канцелярские резинки.

Способ применения: Как только клубника отцвела и начали завязываться ягоды, необходимо подвязать кустики с помощью канцелярских резинок. Это гарантирует, что ни одна ягода на собранном в пучок кустике не пропадет.

Более того, этот метод облегчит сбор урожая, ускорит созревание ягод, так как они будут находиться поверх листьев, освещенные солнечными лучами.

Кроме того, перемещение между рядами будет более удобным, и не придется бояться повредить урожай. Дополнительным бонусом является создание вентиляции, поддерживающей необходимый микроклимат для растений.