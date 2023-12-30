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Названы цветы, которые сажают уже в январе

3:51
Садоводство » Цветы

Зима в разгаре, и дачники активно подготавливаются к новому сезону. Опытные цветоводы уже начали свою посевную кампанию, выбирая цветочные культуры с периодом от посева до начала цветения от 130 до 180 дней.

Названы цветы, которые сажают уже в январе
Фото: Own work by Jwitos is licensed under GNU Free Documentation License

Это время включает в себя как однолетние, так и многолетние растения, которые развиваются медленно. Посев до конца января (или начала февраля) обеспечит цветение в июне, а многолетники зацветут уже в первый год. Садоводы перечислили, как растения уже можно сажать зимой.

Антирринум большой или львиный зев

Это удивительный однолетник с множеством сортов различных окрасок, включая карликовые и махровые.
Семена следует сеять без заделывания в конце января, покрыв их стеклом или плёнкой. После появления всходов сеянцы пикируются и укореняются. После их высаживания в открытый грунт в мае растения поливают умеренно. Цветение начинается с июля и продолжается до поздних заморозков. Для посева удобно использовать пищевые контейнеры с крышками, создавая мини-парнички для комфорта сеянцев.

Вербена гибридная

Красивый однолетник, который великолепно смотрится в оформлении загородных домов. Семена сеют в лёгкий субстрат в зимней теплице или дома при температуре +18…+20°С. После прорастания рассаду высаживают в открытый грунт с середины мая. Цветение начинается с июля и продолжается до поздних заморозков, пишет 7dach. ru.

Гайлардия остистая

Многолетник с красочными соцветиями, также выращиваемый как однолетник. Крупные семена высевают в горшок, и после появления всходов рассаду высаживают в открытый грунт в мае. Цветение начинается с июля и продолжается до поздних заморозков. Гайлардия требует солнечного участка с сухой рыхлой почвой и может размножаться делением корневищ.

Гвоздика садовая

Она представляет собой роскошный многолетник с разнообразными сортами, характеризующимися малоцветковыми соцветиями. Большинство из них являются гибридами и известны как гвоздики Шабо, особенно махровые сорта.  Для получения ароматных цветов посев гвоздики следует проводить очень рано — в конце января или начале февраля. Семена размещают в бороздки глубиной 3 мм с интервалом 2-2,5 см, затем покрывают их прокаленным речным песком. После посева  для удержания влаги используют полиэтиленовый пакет, который позже убирают. Сеянцы нуждаются в ярком свете, и для предотвращения их вытягивания можно использовать фитолампы.

Гелениум осенний

Это великолепный многолетник с множеством гибридных сортов, приспособленных к современным условиям.
Для посева используют небольшие ящики или плошки с подходящим субстратом. После трёх недель высаживают рассаду в отдельные горшочки, продолжая выращивание при температуре +15...+18°С в хорошо освещённом месте. В конце апреля или начале мая растения переносят в открытый грунт. Гелениумы быстро приживаются весной и уже в первое лето начинают цвести. С течением времени эти зимостойкие многолетники становятся более крепкими и обильно цветут.

Гелениум устойчив к засухе, успешно растет на солнечных, хорошо проветриваемых участках с хорошей дренированной почвой.

Вербена гибридная. Выращивание из семян.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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