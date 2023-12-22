Подкормка из мёда позволит вырастить крепкую рассаду

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Это проверенное средство поможет вырастить крепкую рассаду и получить богатый урожай. Рецептом поделилась группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

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Потребуется одна чайная ложка натурально мёда. Нудно растворить её в одном литре воды. Хорошенько размешать раствор. Полить рассаду под под корень раз в 10-14 дней.

Это подкормка позволит нарастить корневую систему. Листья у растений станут яркими, а стебли — толстыми. Содержащиеся в мёде микроэлементы и полезные кислоты обеспечивают растениям хороший рост.

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