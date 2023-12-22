Это проверенное средство поможет вырастить крепкую рассаду и получить богатый урожай. Рецептом поделилась группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".
Потребуется одна чайная ложка натурально мёда. Нудно растворить её в одном литре воды. Хорошенько размешать раствор. Полить рассаду под под корень раз в 10-14 дней.
Это подкормка позволит нарастить корневую систему. Листья у растений станут яркими, а стебли — толстыми. Содержащиеся в мёде микроэлементы и полезные кислоты обеспечивают растениям хороший рост.
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Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).