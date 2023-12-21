Прохожие будут завидовать вашей сирени

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для обеспечения пышного цветения сирени, которая, хоть и неприхотлива, требует плодородной почвы, особенно, если растение старше четырех лет, рекомендуется использовать органические удобрения, сообщает ogorod.ru.

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Процесс подкормки выполняется специальным образом.

В приствольном круге создаются ямы глубиной около 50-60 сантиметров, предпочтительно использовать садовый бур для более удобного процесса.

Вокруг взрослого растения формируется шесть углублений, а вокруг молодого — два.

Эти ямы наполняются зрелым компостом или перегноем, добавляя золу или доломитовую муку для раскисления почвы.

После этого, во время полива или дождя, удобрение будет постепенно разлагаться, обеспечивая растение необходимыми питательными веществами.