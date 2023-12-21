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0:54
Садоводство » Деревья и кустарники

Для обеспечения пышного цветения сирени, которая, хоть и неприхотлива, требует плодородной почвы, особенно, если растение старше четырех лет, рекомендуется использовать органические удобрения, сообщает ogorod.ru.

Прохожие будут завидовать вашей сирени
Фото: pixabay. com by PollyDot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Процесс подкормки выполняется специальным образом.

В приствольном круге создаются ямы глубиной около 50-60 сантиметров, предпочтительно использовать садовый бур для более удобного процесса.

Вокруг взрослого растения формируется шесть углублений, а вокруг молодого — два.

Эти ямы наполняются зрелым компостом или перегноем, добавляя золу или доломитовую муку для раскисления почвы.

После этого, во время полива или дождя, удобрение будет постепенно разлагаться, обеспечивая растение необходимыми питательными веществами.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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