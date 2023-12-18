Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство РФ одобрило лимит на перевод денег без открытия счета
"Жалкое зрелище": подписчики Натальи Штурм не оценили обнаженное видео звезды
СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки Залужного
Как "разбудить" сахарившийся мёд?
Замгенсека ООН Гриффитс: в Газе царит безнаказанность, возможно, нужен спецтрибунал
Топ-менеджер Tradeshift сделал свою помощницу секс-рабыней
Росприроднадзор выдал разрешения на отлов шести конфликтных тигров в Хабаровском крае
В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли тело полураздетой девушки
Литовская евродепутатка потребовала лишить Венгрию права голоса

Как правильно ухаживать за денежным деревом: четыре совета

Садоводство » Комнатные цветы

Денежное дерево, или толстянка, известно своими уникальными мясистыми листьями и приятной формой, и является популярным выбором для комнатных растений. Как правильно заботиться о нём, рассказал сайт oboz. ua.

Как правильно ухаживать за денежным деревом: четыре совета
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Выбор места и грунта

Толстянке лучше всего расти при ярком освещении, но она способна переносить как прямые солнечные лучи, так и полутень. Рекомендуется размещать денежное дерево в тёплом помещении с температурой от 18 до 24 градусов Цельсия. Важно выбирать глубокий горшок с дренажными отверстиями, чтобы предотвратить задержку воды в корнях. Хорошо дренированная почва, подходящая для комнатных суккулентов, обеспечит хороший рост. Можно создать свою собственную смесь из песка или перлита. Рекомендуется поливать денежное дерево, когда верхний слой почвы высохнет.

Подкормка

Эффективным способом подкормки является использование спелых бананов. Просто смешайте бананы с водой в пропорции около 1:5, чтобы получить смесь. Используйте эту банановую подкормку, поливая растение смесью, способствуя его здоровому росту.

Влажность и обрезка

Хотя денежное дерево хорошо переносит низкую влажность воздуха, иногда рекомендуется использовать увлажнитель воздуха, особенно зимой, когда воздух сухой. Обрезка необходима для придания желаемой формы растения и сохранения его плотности.

Подкармливайте денежное дерево раствором для суккулентов или комнатных растений раз в месяц весной и летом. Зимой регулируйте частоту полива, ориентируясь на режим покоя растения.

Размножение и уход

При желании денежное дерево можно размножать отростками или черенками.

Несмотря на его способность выживать в неблагоприятных условиях, правильный уход и подходящие условия помогут общему здоровью и привлекательности растения.

Ранее Pravda. Ru рассказала способ, который позволит спатифиллуму покрыться цветами.

Правила ухода за денежным деревом с Е. Новиковой. Как ухаживать за толстянкой в домашних условиях?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Оставившему просьбу на стене в Марьинке российскому бойцу Роману Рудакову было 22 года
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Маргарита Симоньян заявила, что Пугачёва сможет вернуться в Россию
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Последние материалы
Топ-менеджер Tradeshift сделал свою помощницу секс-рабыней
Росприроднадзор выдал разрешения на отлов шести конфликтных тигров в Хабаровском крае
В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли тело полураздетой девушки
Литовская евродепутатка потребовала лишить Венгрию права голоса
Сальдо: ВСУ стали чаще применять FPV-дроны по гражданской инфраструктуре и населению
Тендер на ремонт МХАТа вызывает сомнения
Эксперт в сфере ЖКХ Сазанова: в квитанциях за коммуналку появится новая графа
В Польше раскритиковали уровень подготовки командиров ВСУ
Раскрыты подробности аварии с кортежем Байдена: виновник объяснил, что причиной стал ливень
На Урале полиция устроила облаву на мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников