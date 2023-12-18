Как правильно ухаживать за денежным деревом: четыре совета

Денежное дерево, или толстянка, известно своими уникальными мясистыми листьями и приятной формой, и является популярным выбором для комнатных растений. Как правильно заботиться о нём, рассказал сайт oboz. ua.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Выбор места и грунта

Толстянке лучше всего расти при ярком освещении, но она способна переносить как прямые солнечные лучи, так и полутень. Рекомендуется размещать денежное дерево в тёплом помещении с температурой от 18 до 24 градусов Цельсия. Важно выбирать глубокий горшок с дренажными отверстиями, чтобы предотвратить задержку воды в корнях. Хорошо дренированная почва, подходящая для комнатных суккулентов, обеспечит хороший рост. Можно создать свою собственную смесь из песка или перлита. Рекомендуется поливать денежное дерево, когда верхний слой почвы высохнет.

Подкормка

Эффективным способом подкормки является использование спелых бананов. Просто смешайте бананы с водой в пропорции около 1:5, чтобы получить смесь. Используйте эту банановую подкормку, поливая растение смесью, способствуя его здоровому росту.

Влажность и обрезка

Хотя денежное дерево хорошо переносит низкую влажность воздуха, иногда рекомендуется использовать увлажнитель воздуха, особенно зимой, когда воздух сухой. Обрезка необходима для придания желаемой формы растения и сохранения его плотности.

Подкармливайте денежное дерево раствором для суккулентов или комнатных растений раз в месяц весной и летом. Зимой регулируйте частоту полива, ориентируясь на режим покоя растения.

Размножение и уход

При желании денежное дерево можно размножать отростками или черенками.

Несмотря на его способность выживать в неблагоприятных условиях, правильный уход и подходящие условия помогут общему здоровью и привлекательности растения.

Ранее Pravda. Ru рассказала способ, который позволит спатифиллуму покрыться цветами.