Секрет предков: зачем они добавляли ячмень при посадке винограда и плодовых деревьев

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

При посадке винограда или плодовых деревьев наши предки использовали интересный прием: они добавляли в яму горсть ячменя так, чтобы он попадал в корневую зону саженца.

Фото: commons.wikimedia. org by Wallstrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Прорастающий ячмень выделяет множество веществ, которые не только стимулируют рост корней всех плодовых культур, но и подавляют вредную микрофлору благодаря выделению слизи.

Эта слизь также способствует выделению микроэлементов из почвы, нерастворимых солей, а также хелата, что делает ее ценным и дорогим удобрением. Когда появляются ростки ячменя на поверхности, их легко удалять сапой.

Совет: чтобы улучшить плодородие почвы, можно воспользоваться подобным методом, добавляя ячмень при посадке растений. Это может быть эффективным способом стимулировать здоровый рост корневой системы и повысить устойчивость растений к вредителям.