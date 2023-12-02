Как избавиться от тли на комнатных растениях

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Тле удается проникнуть не только в сад или огород, а также она может атаковать комнатные растения, нанося им вред. Как можно избавиться от этого вредителя раз и навсегда?

Фото: commons.wikimedia. org by Sandy Rae is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Для достижения хороших результатов рекомендуется использовать препарат "Фитоверм". Необходимо провести опрыскивание каждого листочка и побегов растения.

Этот препарат безопасен для человека, и у него короткий срок ожидания — всего 48 часов. Таким образом, через три суток вредные вещества полностью исчезают.

Если "Фитоверм" не приводит к желаемому результату, придется прибегнуть к использованию более мощных средств, таких как "Актеллик", "Карбофос", "Вертимек".

Однако следует учитывать, что обработку следует проводить на улице, на открытом воздухе. Срок ожидания для этих препаратов составляет от 20 до 30 дней. Если это возможно, после обработки химическими препаратами, растения лучше временно удалить из спален или мест, где вы обычно находитесь.