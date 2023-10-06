Агроном Терентьев: когда наступает крайний срок посадки саженцев осенью

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Агроном Денис Терентьев рассказывает, что для осенней посадки саженцев фруктовых деревьев и кустарников важно выбирать оптимальный временной интервал в зависимости от региона и погодных условий. В северных широтах это обычно конец сентября, а для средней полосы — конец сентября и октябрь. Важно, чтобы после посадки саженца прошло не менее 2-3 недель до начала устойчивых минусовых температур.

Фото: Wikipedia

Эксперт отмечает, что для осенней посадки не рекомендуется использовать саженцы с закрытой корневой системой, поскольку закрытость корня может нарушить их биологический ритм при высадке в постоянное место обитания. Это может привести к тому, что саженец продолжит активный рост, даже когда уже наступили холода, что может негативно сказаться на его выживаемости, сообщает aif.ru.