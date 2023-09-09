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Пальма плодоносит под землей: открытие ученых

1:30
Садоводство

Ученые-ботаники, занимающиеся изучением природы острова Борнео, обнаружили удивительное растение, которое оказалось новым для науки видом пальмы. Ему было дано название Pinanga subterranea, и оно привлекло внимание исследователей своей уникальной способностью цвести и плодоносить под землей. Этот феномен оказался настолько необычным, что пока не ясно, как именно происходит опыление его цветов.

Пальма плодоносит под землей: открытие ученых
Фото: Gardian

На данный момент ученым удалось установить, что плоды Pinanga subterranea распространяются благодаря бородатым свиньям. Они поедают плоды этой пальмы и, ничего не подозревая, распространяют их по всему острову.

Удивительно, но открытие Pinanga subterranea не является уникальным в своем роде. Ранее уже было известно о подземных орхидеях, которые также способны цвести и плодоносить под землей. Однако до сих пор они были единственными известными представителями подземных растений.

Важно отметить, что местные жители Борнео давно знали о существовании этой пальмы, но она оставалась неизвестной для научного мира. Это подчеркивает важность сотрудничества с местными сообществами и использования их знаний о природе для научных исследований. Открытие Pinanga subterranea стало примером того, как совместные усилия могут привести к обнаружению новых удивительных видов и расширению наших знаний о биологическом разнообразии планеты.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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