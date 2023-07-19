Любители садов и огородов в Югре рассказали о первом урожае. Кому-то повезло увидеть на своих грядках сочные овощи, ягоды и красивые цветы. Некоторым же повезло в меньшей степени, что они объясняют несоблюдением нужных примет и суеверий. Информационный портал muksun.fm собрал все ключевые "правила", которые сохранят и даже преувеличат урожай.
Всего есть четыре фазы Луны — полнолуние, новолуние, растущая Луна и убывающая Луна -, в каждую из которых проявляется активный рост определенного овоща или ягоды.
Так, на растущую Луну принято сажать огурцы, помидоры, зелень, цветы. А вот во время убывающей луны влага обычно скапливается в корнях, поэтому в эти дни хорошо посадить свеклу, морковку, картошку.
Есть большое количество примет, которые запрещают или разрешают посадку тех или иных деревьев. К примеру, опытные дачники всегда сажают лиственные породы на растущую Луну. Если кому-то нравится рябина, то ее лучше возделывать близ крыльца для сохранения домашнего очага и чтобы прогонять злых духов.
А вот от хвойных деревьев лучше отказаться. Ёлка, сосна, кедр, на самом деле, несут за собой множество невзгод: одиночество, бездетность, покойника в семье.
Березы и верба тоже лучше отнести к "запретному плоду": от одного кто-то может утонуть, а от другого — умереть.
Главное, что выделяют опытные дачники, — это находиться в постоянном диалоге с растениями, также не забывать благодарить их за плоды.
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