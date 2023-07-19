Садоводы и дачники ХМАО объясняют неурожай сглазом или посадкой "не по правилам"

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любители садов и огородов в Югре рассказали о первом урожае. Кому-то повезло увидеть на своих грядках сочные овощи, ягоды и красивые цветы. Некоторым же повезло в меньшей степени, что они объясняют несоблюдением нужных примет и суеверий. Информационный портал muksun.fm собрал все ключевые "правила", которые сохранят и даже преувеличат урожай.

Фото: primpogoda.ru

Обязательно проверяйте фазу Луны перед днём посева

Всего есть четыре фазы Луны — полнолуние, новолуние, растущая Луна и убывающая Луна -, в каждую из которых проявляется активный рост определенного овоща или ягоды.

Так, на растущую Луну принято сажать огурцы, помидоры, зелень, цветы. А вот во время убывающей луны влага обычно скапливается в корнях, поэтому в эти дни хорошо посадить свеклу, морковку, картошку.

Выбирайте деревья с умом

Есть большое количество примет, которые запрещают или разрешают посадку тех или иных деревьев. К примеру, опытные дачники всегда сажают лиственные породы на растущую Луну. Если кому-то нравится рябина, то ее лучше возделывать близ крыльца для сохранения домашнего очага и чтобы прогонять злых духов.

А вот от хвойных деревьев лучше отказаться. Ёлка, сосна, кедр, на самом деле, несут за собой множество невзгод: одиночество, бездетность, покойника в семье.

Березы и верба тоже лучше отнести к "запретному плоду": от одного кто-то может утонуть, а от другого — умереть.

Главное, что выделяют опытные дачники, — это находиться в постоянном диалоге с растениями, также не забывать благодарить их за плоды.