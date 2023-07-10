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Что такое садоводство в полной тени и главное, что нужно делать в его процессе

3:25
Садоводство

Вопреки мнению многих людей, существует множество растений, которые живут и отлично растут в полной тени. Эти растения обычно требуют только отраженного косвенного света, но не прямого солнечного излучения. Полноценное солнце часто вызывает ожоги у таких растений. Что такое полная тень и как определить её плотность? 

Что такое садоводство в полной тени и главное, что нужно делать в его процессе
Фото: extension.umn. edu/sites/extension.umn.edu/files/shade-garden-by-house.jpg

Что такое полная тень?

Полная тень и полное солнце — это самые простые категории освещения при выращивании растений. Полная тень означает, что тень длится весь день. Прямое солнечное излучение почти не попадает на растение ни в какое время суток. Более солнечные участки двора или светлые стены могут отражать некоторое количество солнечного света в затенённую область, однако это не прямое солнечное излучение. Плотная тень в садах также называется полной тенью, но обычно она образуется под навесом или кроной густых деревьев, или растительности с плотным листовым покрытием. Полная тень также может находиться под патио, площадками или другими садовыми конструкциями.

Растения для полной тени

Растения для полной тени обычно не проявляют ярких цветов, как растения, получающие полное солнце, однако есть много интересных и привлекательных вариантов для выбора. Одна из самых больших проблем при садоводстве в тени заключается в том, чтобы убедиться, что почва хорошо обогащена. Затенённые участки могут уже заняты другими растениями, такими как деревья или кустарники, которые забирают много питательных веществ из почвы. Корни также могут затруднять посадку растений.

Есть много видов растений, присущих лесным угодьям, которые отлично себя чувствуют вместе с другими деревьями и кустарниками. Однако добавление органического компоста поможет упростить посадку. Растения с кремовыми, белыми, жёлтыми и розовыми полосатыми или светлыми листьями добавляют цвет и интерес в плотно затенённые участки сада. Если вы хотите использовать более глубокие цвета, такие как красный, синий и фиолетовый, выделяйте их более светлыми растениями.

Плотная тень в садах: основные принципы

При разработке сада в полной тени несколько принципов помогут вам достичь успеха. 

1. Выберите правильные растения. Исследуйте и выберите растения, которые хорошо процветают в условиях полной тени. Учтите их требования к почве, влаге и освещению.

2. Создайте слоистую композицию. Используйте растения разного роста и текстуры, чтобы создать слоистую композицию и добавить интерес в ваш сад.

3. Обеспечьте хорошую дренажную систему. Убедитесь, что участок сада имеет хорошую дренажную систему, чтобы избежать затопления растений.

4. Поддерживайте почву. Добавьте органический компост и удобрения, чтобы обогатить почву и обеспечить достаточное питание для растений.

5. Поддерживайте регулярный полив. Регулярно поливайте растения, особенно в жаркие летние месяцы, чтобы сохранить оптимальную влажность почвы.

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Что посадить в тени? Эти КУСТАРНИКИ наполнят тенистые уголки сада яркими красками
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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