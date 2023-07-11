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Стоит ли садоводам разговаривать со своими растениями

2:20
Садоводство

В наше время много людей говорят с растениями, убеждаясь, что такое общение может положительно сказаться на их росте и благосостоянии. Некоторые считают это неправильным и не имеющим научного обоснования. 

Стоит ли садоводам разговаривать со своими растениями
Фото: i.guim.co. uk/img/media/c0af1f49b3d96eca17a4905de0aaa0ddb1f4a259/0_498_8660_5199/master/8660.jpg?width=1200&height=900&quality=85&auto=format&fit=crop&s=f74f09e8a883d8fa9a0b70e198222cb8

1. Коммуникация в растительном мире

Роль звуковых вибраций

Исследования показывают, что растения способны воспринимать звуковые вибрации. Они обладают чувствительностью к звукам и могут реагировать на них. Некоторые утверждают, что говоря с растениями, мы передаем им положительные энергии через звуковые колебания.

Химические реакции

Растения также обмениваются химическими веществами в окружающей среде. При общении с растениями мы выдыхаем углекислый газ, который растения используют для фотосинтеза. Это может создавать благоприятные условия для роста и развития растений.

2. Преимущества общения с растениями

Улучшение роста

Некоторые исследования показывают, что растения, с которыми говорят, имеют более здоровый и интенсивный рост. Общение с растениями может помочь стимулировать их обмен веществ и улучшить поглощение питательных веществ из почвы.

Эмоциональная связь

Для некоторых людей говорить с растениями - это способ установления эмоциональной связи с природой. Это может создать ощущение спокойствия, умиротворения и связи с живыми существами.

Снижение стресса

Некоторые исследования связывают общение с растениями с снижением уровня стресса у людей. Растения могут создавать атмосферу покоя и умиротворения, что может положительно сказываться на нашем эмоциональном состоянии.

3. Научная подоплека

Ограниченные доказательства

Хотя есть некоторые научные исследования, подтверждающие пользу общения с растениями, они не являются окончательными и требуют дальнейшего исследования. Большинство доказательств основаны на наблюдениях и эмпирических данных.

Альтернативные объяснения

Некоторые ученые считают, что любые позитивные эффекты общения с растениями могут быть связаны с другими факторами, такими как забота о растениях, создание оптимальных условий для их роста и правильный уход.

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Школьники оскорбляли растение целый месяц и в итоге получили довольно странный результат
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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