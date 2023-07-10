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Поливать во время жары важно правильно

2:03
Садоводство

Во время жаркой погоды важно правильно увлажнять растения, чтобы они могли выжить и процветать. Отсутствие достаточного полива может привести к увяданию и ухудшению здоровья растений. 

Поливать во время жары важно правильно
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Ориентировочное количество полива

Определение правильного объема полива во время жары зависит от нескольких факторов, таких как тип почвы, тип растений и окружающая среда. Однако существуют некоторые общие рекомендации, которые можно использовать в качестве отправной точки.

1. Проверьте влажность почвы. Перед тем как начать поливать, важно проверить влажность почвы. Это можно сделать, просто вонзив палец в почву на глубину около 5 сантиметров. Если почва сухая на ощупь, то растение нуждается в поливе.

2. Полейте глубже, но реже. Вместо поверхностного полива, который быстро испаряется, стоит поливать растения глубже, чтобы вода проникла вниз к корням. Такой полив способствует развитию более крепкой корневой системы.

3. Поливайте утром или вечером. Поливайте растения утром или вечером, когда температура воздуха ниже. Это поможет избежать быстрой потери влаги из-за испарения и позволит растениям получить достаточно времени для поглощения влаги.

4. Используйте мульчу. Нанесение мульчи вокруг растений помогает удерживать влагу, предотвращает испарение и защищает корни от перегрева. Мульча также способствует снижению роста сорняков и улучшению качества почвы.

5. Учитывайте особенности растений. Разные виды растений имеют различные потребности во время жары. Растения с глубокими корнями могут лучше справляться с засухой, в то время как растения с мелкими корнями могут нуждаться в более частом поливе. Позаботьтесь о том, чтобы соответствовать потребностям каждого вида растений в вашем саду.

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Полив огорода в жару. Главные ошибки огородников. Когда и как часто поливать растения
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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