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Смола на деревьях очень вредна для ваших посадок

2:18
Садоводство

Если вы заметили прозрачное липкое вещество на ваших растениях или на мебели внизу, то, скорее всего, это выделение медовой росы. Если липкая субстанция сопровождается черным покрытием на листьях, то медовая роса сопровождается плесенью. Узнав причины, по которым появляется липкая росинка, и метод, как убрать медовую росу, вы сумеете вернуть растения в норму и исправить ущерб. Игнорирование проблем с выделением медовой росы и её партнера — плесени — может привести к опаданию листьев и распространению насекомых.

Смола на деревьях очень вредна для ваших посадок
Фото: epod.usra. edu/.a/6a0105371bb32c970b02942fa48563200c-pi

Что вызывает медовую росу?

Выделение медовой росы начинается, когда растения атакуют различные виды тли, щитовок, мучнистых червецов и других насекомых, питающихся растением. Липкое выделение происходит от насекомого и привлекает других насекомых, таких как медоносы и муравьи.

Что это такое?

Медовая роса выделяется из сахаров и других веществ в растении. При том, что она выделяется насекомыми, вы можете задаться вопросом: "Может ли медовая роса повредить растения?" Непосредственное выделение медовой росы не наносит ущерба, но насекомые, вызывающие её, и привлекаемые росой, могут серьёзно ослабить растение.

Как убрать медовую росу

Избавиться от насекомых, создающих медовую росу — первый шаг в решении проблемы удаления росы. Не спешите с химическими распылителями, так как они уничтожают естественных хищников, которые истребляют вредное насекомое. Осы и личинки божьих коровок быстро уничтожают вредные тли. В некоторых случаях сильное обдувание водой может быть достаточно, чтобы сбросить вредных вредителей с пораженного растения и избавиться от липкого вещества. Нимовое масло, белое масло и инсектицидное мыло полезны при рассмотрении вопроса о том, как убрать насекомых, вызывающих медовую росу, и следов, которые они оставили. Эти натуральные продукты уничтожают мягкую тлю и других вредителей, выделяющих вещество, не нанося вреда их хитиновым хищникам.

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КАМЕДЕТЕЧЕНИЕ КОСТОЧКОВЫХ. Как вылечить деревья и при этом увеличить их урожайность?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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