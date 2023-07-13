10 быстрорастущих цветущих лиан для сада

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветущие лианы — прекрасное дополнение к любому саду. Они придают вертикальность и живописность, украшая стены, ограждения и пространства сада.

Фото: pixnio. com/free-images/fauna-animals/insects-and-bugs/hornets-wasps-pictures/wasp-on-grape-fruit.jpg

Глициния. Глициния — это изысканная лиана с красивыми густыми соцветиями, состоящими из множества нежных цветков. Ее цветение происходит весной и продолжается в течение лета. Цветы глицинии имеют приятный аромат и могут быть различных оттенков, включая белый, фиолетовый и розовый.

Бугенвиллея. Бугенвиллея — это лиана с яркими и красочными цветками, которые напоминают маленькие бумажные ленты. Цветение бугенвиллеи происходит в теплое время года, и она может быть различных оттенков, включая красный, розовый, фиолетовый и оранжевый.

Клематис. Клематис — прекрасная лиана с большими, яркими и разнообразными цветками. Ее цветение происходит в разное время года в зависимости от сорта. Цветы клематиса могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми, голубыми и даже двухцветными.

Жасмин. Жасмин — ароматная лиана с маленькими белыми цветками, которые расцветают ночью и испускают сладкий аромат. Жасмин может быть как вьющимся кустарником, так и лианой, в зависимости от сорта.

Укропник. Укропник — лиана с яркими цветками, напоминающими маленькие голубые звезды. Цветение укропника происходит летом и продолжается в течение осени. Он имеет быстрый рост и может покрыть большие площади.

Мадагаскарский плющ. Это экзотическая лиана с большими зелёными листьями и красивыми белыми цветками. Он имеет быстрый рост и может достигать больших размеров.

Виноград. Виноград — это популярная плодовая лиана, известная своими вкусными ягодами. Он имеет большие зелёные листья и красивые грозди винограда. Виноград также обладает прекрасной осенней листвой.

Каприфолий. Каприфолий — это лиана с прекрасными ароматными цветками. Они могут быть различных оттенков, включая белый, розовый, красный и желтый. Каприфолий обладает привлекательными пестролистными сортами и декоративными ягодами.

Пассифлора. Пассифлора — это удивительная лиана с крупными и яркими цветками. Цветы пассифлоры могут быть различных форм и цветов, включая фиолетовый, синий, розовый и белый. У некоторых сортов пассифлоры также есть вкусные съедобные фрукты.

Кобея. Кобея — лиана с интересными цветками в форме колокольчиков. Цветы кобеи могут быть разных оттенков, включая белый, розовый, фиолетовый и синий. Она также обладает красивыми зелёными листьями.

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