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Умнейшие способы применения древесной золы в саду

3:22
Садоводство

Древесная зола является ценным природным ресурсом, который можно использовать в саду для повышения плодородия почвы и защиты растений от вредителей. 

Умнейшие способы применения древесной золы в саду
Фото: https://takprosto.cc/

Очистка почвы и повышение pH

Повышение pH почвы. Древесная зола имеет щелочные свойства, поэтому ее можно использовать для повышения pH кислых почв и достижения оптимального уровня для различных культурных растений.
Улучшение структуры почвы. Древесная зола содержит микроэлементы и минералы, которые способствуют улучшению структуры почвы, делая ее более рыхлой и плодородной.

Удобрение и питание растений

Источник калия. Древесная зола является отличным источником калия, который необходим растениям для развития корневой системы, укрепления стебля и повышения устойчивости к болезням.
Повышение содержания фосфора. Добавление древесной золы в почву может помочь повысить содержание фосфора, что необходимо для здорового развития растений и формирования цветков и плодов.
Питательные вещества для растений. Древесная зола содержит различные питательные вещества, такие как кальций, магний и микроэлементы, которые полезны для здорового роста и развития растений.

Борьба с вредителями

Защита от слизней и улиток. Посыпание древесной золой вокруг растений помогает защитить их от слизней и улиток, так как они не переносят контакт с золой.
Отпугивание насекомых. Зола имеет отпугивающий эффект на некоторых насекомых, таких как муравьи, тлеющие насекомые и клещи. Распределите небольшое количество золы вокруг растений, чтобы отпугнуть вредителей.

Садовый инструмент

Очищение и полировка металлических инструментов. Древесная зола может использоваться для удаления ржавчины с металлических инструментов и их последующей полировки.
Улучшение сцепления колёс тачек. Покрытие колёс тачки золой поможет улучшить сцепление с грунтом и облегчить передвижение в саду.

Компостирование и переработка отходов

Ускорение компостирования. Добавление небольшого количества древесной золы в компостный камень ускорит разложение органического материала и образование питательного компоста.
Уменьшение запаха. Посыпание древесной золой поверх органических отходов поможет уменьшить неприятный запах и привести к быстрому разложению.

Защита растений

Защита от грибковых инфекций. Поливание растений водным раствором древесной золы помогает предотвратить грибковые инфекции и заболевания.
Укрепление растений. Питательные вещества в древесной золе способствуют укреплению иммунной системы растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Декоративные и архитектурные элементы

Декоративные дорожки. Посыпание древесной золой на дорожки в саду придает им эстетически привлекательный вид и помогает удерживать влагу в почве.
Подстилка для газонов. Равномерное распределение древесной золы по поверхности газона помогает предотвратить появление сорняков и удерживать влагу.

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Использование древесной золы в саду и огороде
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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