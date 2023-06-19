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Cписок растений, которые можно вырастить из кухонных остатков

3:59
Садоводство

Ананас

Ананас — одно из самых интересных растений, которые можно вырастить из остатков. Вы можете взять верхнюю часть ананаса, удалить некоторые листья снизу и поместить его в стакан с водой. Через несколько недель у вас появится корень, и вы сможете посадить его в грунт.

Cписок растений, которые можно вырастить из кухонных остатков
Фото: https://morningchores.com/

Лук

Лук можно вырастить, используя остатки из желтой или красной луковицы. Просто оставьте небольшую часть нижнего основания лука и поместите его в миску с водой. Через некоторое время появятся новые корни, и вы сможете пересадить лук в горшок или в открытый грунт.

Чеснок

Чеснок можно вырастить, используя его зубчики. Просто возьмите зубчик чеснока и посадите его в грунт с острым концом вверх. Чеснок начнет прорастать, и вы сможете получить новые головки.

Картофель

Картофель можно вырастить из его остатков, из небольших картофелин или из частей картофеля, на которых есть глазки. Просто посадите их в грунт, глазками вверх, и через некоторое время у вас появятся новые ростки.

Морковь

Морковь можно вырастить из верхушки моркови. Оставьте небольшую часть зеленого верхушки и поместите его в миску с водой. Через некоторое время появятся корни, и вы сможете пересадить их в горшок или в открытый грунт.

Сельдерей

Сельдерей можно вырастить из нижней части стебля. Просто оставьте небольшую часть стебля с корнями и поместите его в миску с водой. Через некоторое время появятся новые корни, и вы сможете пересадить сельдерей в горшок или в открытый грунт.

Салат

Салат можно вырастить из нижней части головки. Оставьте небольшую часть головки с корнями и поместите его в миску с водой. Через некоторое время появятся новые корни, и вы сможете пересадить салат в горшок или в открытый грунт.

Базилик

Базилик можно вырастить из стеблей. Просто отрежьте нижние листья базилика и поместите их в стакан с водой. Через некоторое время появятся корни, и вы сможете пересадить базилик в горшок или в открытый грунт.

Мята

Мяту можно вырастить из стеблей. Отрежьте нижние листья мяты и поместите их в стакан с водой. Через некоторое время появятся корни, и вы сможете пересадить мяту в горшок или в открытый грунт.

Розмарин

Розмарин можно вырастить из стеблей. Отрежьте нижние листья розмарина и поместите их в стакан с водой. Через некоторое время появятся корни, и вы сможете пересадить розмарин в горшок или в открытый грунт.

Лимон

Лимон можно вырастить из семян. Просто возьмите семена из лимона, вымойте их от мякоти и посадите в грунт. Через некоторое время появятся ростки, и вы сможете вырастить свое собственное лимонное дерево.

Апельсин

Апельсин можно вырастить из семян так же, как и лимон. Просто возьмите семена из апельсина, вымойте их и посадите в грунт. Через некоторое время появятся ростки, и вы сможете вырастить свое собственное апельсиновое дерево.

Груша

Грушу можно вырастить из семян. Просто возьмите семена из груши, вымойте их и посадите в грунт. Через некоторое время появятся ростки, и вы сможете вырастить свое собственное грушевое дерево.

Перец

Перец можно вырастить из семян. Просто возьмите семена из перца, вымойте их и посадите в грунт. Через некоторое время появятся ростки, и вы сможете вырастить свои собственные перцевые растения.

Помидор

Помидор можно вырастить из семян. Просто возьмите семена из помидора, вымойте их и посадите в грунт. Через некоторое время появятся ростки, и вы сможете вырастить свои собственные помидоры.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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