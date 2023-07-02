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Все интересные факты о цветке стрелиция

2:46
Садоводство

Растение стрелиция, или страусиное перо, является одним из самых уникальных и впечатляющих цветков в мире. Это растение из семейства стрелициевых (Strelitziaceae) поражает своей красотой и экзотическим внешним видом. 

Все интересные факты о цветке стрелиция
Фото: cdn.britannica. com/30/140430-050-8F75CC2D/Traveler-trees.jpg

Форма и размеры

Стрелиция представляет собой многолетнее травянистое растение с густыми кустовыми побегами и крупными цветками. Оно может достигать высоты до 2 метров и имеет широкое размашистое веерообразное кронообразование. Листья стрелиции очень крупные, длиной до 2 метров, и имеют ланцетную форму. Цветы, в свою очередь, собраны в мощные соцветия, которые привлекают внимание своей яркостью и оригинальной формой.

Требования к почве и климату

Стрелиция предпочитает солнечные места и теплый климат. Она произрастает в тропических и субтропических регионах, где средняя температура составляет около 25°C. Что касается почвы, то стрелиция предпочитает лёгкие, плодородные и хорошо дренированные почвы. Переувлажнение может привести к гниению корней, поэтому важно обеспечить хороший дренаж для растения.

Полив и удобрение

Стрелиция нуждается в регулярном поливе, особенно в период сухости. Однако важно избегать переувлажнения почвы, так как это может нанести вред корням растения. Рекомендуется поливать стрелицию утром или вечером, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на мокрые листья.

Кроме того, в выращивании стрелиции важно и удобрение. Рекомендуется применять универсальные удобрения для комнатных растений, содержащие необходимые микроэлементы. Удобрять стрелицию следует в период активного роста, примерно раз в две недели.

Стрелиция как комнатное растение

Стрелиция является популярным комнатным растением благодаря своей красоте и неприхотливости. Она может быть выращена в горшках и использоваться для украшения интерьера. Чтобы обеспечить оптимальные условия для стрелиции в помещении, необходимо выбрать яркое место с непосредственным доступом к солнечному свету. Также следует следить за температурой, которая не должна опускаться ниже 18°C.

Культурные и религиозные значения

Стрелиция имеет особое значение в культуре и религии некоторых народов. Например, в Южной Африке стрелиция является национальным цветком и символизирует богатство и достаток. Её изображение часто встречается в национальной символике и на различных предметах искусства.

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Стрелиция: посадка и уход
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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