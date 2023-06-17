Виноградные косточки: какая от них польза?

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Виноградные косточки — это семена, которые находятся внутри плода винограда. Обычно их считают отходами, но на самом деле они содержат ценные компоненты, которые можно использовать для улучшения здоровья и красоты. Виноградные косточки богаты антиоксидантами, полифенолами, витаминами и минералами.

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Как использовать виноградные косточки в кулинарии

Виноградное масло

Виноградное масло, получаемое из виноградных косточек, является одним из самых здоровых видов растительных масел. Оно богато полифенолами и витамином Е, которые имеют антиоксидантные свойства и способствуют здоровью сердца. Виноградное масло также отлично подходит для заправки салатов и приготовления блюд.

Виноградные косточки в выпечке

Добавление молотых виноградных косточек в тесто для выпечки придает ему интересный вкус и улучшает текстуру. Косточки можно перемолоть в муку и использовать в качестве заменителя части пшеничной муки в рецептах для хлеба, пирогов и печенья.

Виноградные косточки в салатах и соусах

Мелко измельченные виноградные косточки могут быть прекрасным дополнением к салатам и соусам. Они придают блюдам нежный ореховый аромат и добавляют текстуру. Косточки можно добавлять в салаты из свежих овощей или использовать их в соусах для мясных блюд.

Благоприятные свойства виноградных косточек

Антиоксиданты

Виноградные косточки содержат мощные антиоксиданты, такие как полифенолы, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и предотвращают окислительный стресс. Антиоксиданты также способствуют укреплению иммунной системы и замедляют процесс старения.

Улучшение состояния кожи

Экстракт виноградных косточек часто используется в косметических средствах для улучшения состояния кожи. Он помогает сократить появление морщин, увлажняет кожу и стимулирует производство коллагена. Кроме того, виноградные косточки могут быть использованы для массажа лица и тела, что способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц.

Поддержание здоровья сердца

Антиоксиданты и полифенолы, содержащиеся в виноградных косточках, имеют положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Они помогают снижать уровень холестерина в крови, улучшают циркуляцию и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Противовоспалительные свойства

Виноградные косточки содержат природные вещества, которые обладают противовоспалительными свойствами. Они могут помочь снизить воспаление в организме, уменьшить болевые ощущения и улучшить общее состояние здоровья.

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